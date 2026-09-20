《名偵探柯南》30週年紀念作公開史上最強陣容 網笑：犯人自首吧
撰文：COOL潮流生活網
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由青山剛昌繪製的偵探漫畫作品《名偵探柯南》在今年迎來動畫開播30週年的成就。官方為此宣布將推出2小時特別動畫篇章《名偵探柯南30號殺人事件》，預告可以看到這次案件集結各大警力，讓觀眾趣味地表示：「到底犯人是多罪大惡極？」
《名偵探柯南》動畫30週年2小時特別篇《名偵探柯南30號殺人事件》9月25日播映！
由青山剛昌繪製的偵探漫畫作品《名偵探柯南》其改編動畫在2026年迎來動畫播映30週年。在這盛大的紀念年中，官方自然會有一些特別的慶祝回數，在9月12日時官方公佈了將於9月25日播映兩小時的30週年特別紀念篇章《名偵探柯南30號殺人事件》。
16位角色齊聚 陣容為系列之最：
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這次的案件中，柯南等人要面對的是一起偽造印刷新紙鈔的案件，由於印有「東都鐵塔」的新1萬日圓鈔票正式發行，柯南一行人前往日本紙幣印刷局的長野工廠參觀，卻意外地被捲入一起跟偽造鈔票的殺人案件中。
全員出動預告陣仗超級豪華！網：這犯人還是自首吧……
而在9月12日時，《名偵探柯南》官方也公開了這次《名偵探柯南30號殺人事件》的全員出動PV，可以從預告中看到這次特別回中出動的警力可是相當豪華，包括東京警視廳，來自大阪、京都、群馬、長野、神奈川、靜岡等地的警力，就連公安和FBI都參與其中，讓許多網友驚呆表示：
「這犯人到底犯了什麼滔天大罪？」
「看到這陣容……犯人還是自首好了……」
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