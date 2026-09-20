《名偵探柯南》30週年紀念作公開史上最強陣容　網笑：犯人自首吧

由青山剛昌繪製的偵探漫畫作品《名偵探柯南》在今年迎來動畫開播30週年的成就。官方為此宣布將推出2小時特別動畫篇章《名偵探柯南30號殺人事件》，預告可以看到這次案件集結各大警力，讓觀眾趣味地表示：「到底犯人是多罪大惡極？」



《名偵探柯南》動畫30週年2小時特別篇《名偵探柯南30號殺人事件》9月25日播映！

由青山剛昌繪製的偵探漫畫作品《名偵探柯南》其改編動畫在2026年迎來動畫播映30週年。在這盛大的紀念年中，官方自然會有一些特別的慶祝回數，在9月12日時官方公佈了將於9月25日播映兩小時的30週年特別紀念篇章《名偵探柯南30號殺人事件》。

《30號殺人事件》最新宣傳圖中，柯南獨自站在昏暗的紙鈔印刷工廠，背光拉出巨大黑影。（《名偵探柯南》官網）

16位角色齊聚 陣容為系列之最：

+ 10

這次的案件中，柯南等人要面對的是一起偽造印刷新紙鈔的案件，由於印有「東都鐵塔」的新1萬日圓鈔票正式發行，柯南一行人前往日本紙幣印刷局的長野工廠參觀，卻意外地被捲入一起跟偽造鈔票的殺人案件中。

全員出動預告陣仗超級豪華！網：這犯人還是自首吧……

而在9月12日時，《名偵探柯南》官方也公開了這次《名偵探柯南30號殺人事件》的全員出動PV，可以從預告中看到這次特別回中出動的警力可是相當豪華，包括東京警視廳，來自大阪、京都、群馬、長野、神奈川、靜岡等地的警力，就連公安和FBI都參與其中，讓許多網友驚呆表示：

「這犯人到底犯了什麼滔天大罪？」

「看到這陣容……犯人還是自首好了……」



延伸閱讀：盤點日本動畫「播出時間vs劇情時間」 網笑：柯南半年就要死千人

+ 5

延伸閱讀：

連載 32 年《名偵探柯南》要結局了？青山剛昌證實「最終分鏡完成」笑喊：非常有趣

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】