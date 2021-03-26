撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-03-26 08:00

超合金魂 高迪安 GX-95開市$2500、3日後跌至$1900左右。新冠疫情導致經濟不景氣，當然會影響貴價玩具銷情，但究竟為何BANDAI超合金魂系列連續幾款都跌穿「招股價」？哪類玩具開始被玩家離棄？哪些系列將會越來越值錢？本文歸納了2021年玩具市場6個觀察，入手心頭好前要知！

推出數天高迪安已價至$2000樓下，圖中一盒因包裝盒破損，更特別減至$1880。（FB 我們都是機械人迷／圖片）

👇👇👇超合金魂高迪安GX-95開箱圖輯👇👇👇

+ 30 + 30 + 30

究竟高迪安點解會劈得咁快？內在外在問題均在！👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

【記者分析2021年6個玩具市場動向轉變】

首先重申：玩具始終只是玩具，不可能滿足所有買家及不買的「雲用家」。最怕反而是錯過了心頭好，早早訂購始終比較安心，太在意升跌價非常無謂。

【市況一】錢都花在模型上

其實香港人並無減少玩具消費，不過都去了買幾十、幾百蚊的高達模型。現在舊模型在網上二手交投非常踴躍，近來很多停砌十幾年的老手，不是重新再砌，就是在Facebook Maketplace上散舊模型，一些限定版和絕版貨都有人追，炒極不過千，比玩超合金或Hot Toys輕鬆。

近來很多停砌十幾年的老手，不是重新再砌，就是在Facebook Maketplace上散舊模型。

MG聖約高達開箱圖輯與細節介紹👇👇

+ 20 + 20 + 20

原文連結：MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱 PB網店限定多色成型武器齊

【市況二】美系12吋冇炒味

過去12吋美系之所以炒味極濃，只因內地玩家有需求，如今美系英雄電影此情不再，有內地炒家甚至因疫情令中港來回提貨成本比玩具訂金更高，都索性撕單止蝕。而facebook亦可見到一大批寫明蝕讓的訂單，但買時小心留意訂單有否過期。

【市況三】Metal Build GFFMC 新款吸引難跌價

高達貴價完成品系列Metal Build 2020年款式不斷重複，成績只算守得住（比如Freedom concept 2 仍長賣長有），不過2021接下來很多勁款，又要開始留意。而同系的GFFMC，近日亦有紅彗星MS-05S被劈至$999，好在因為玩具水準其實很高，已清得八八九九。接下來推出的黑色三連星相當吸引，相信不會再劈。

【入手理由1】上色細緻買油都要錢👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

原文連結：高達馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱 可動性高4個理由必入手

【市況四】SHF Ultraman好炒過拉打

Ultraman 奧特曼在中國已播了十多廿年，反而幪面超人是近數年才由騰訊引入國內，兩者人氣根不能比。近年大陸玩具對Ultraman玩具的需要愈來愈高，BANDAI生產的SHF超人，幾乎每一款都炒得起，最癲是Ultra Titans，可以由600幾炒到$1800。而最新公布的《超人迪加》更成為玩具爭相訂購的大作。

睇多D：《超人Z》人氣爆燈上3甲 網民票選10大至型Ultraman 超人力霸王

【市況五】食玩模型勢強

中國工人工資上漲，萬代開發更多由玩家動手組合的平價模型，比如裝動，Super Minipla，細細盒有貼紙送，輕鬆一晚砌完，愈來愈多捧場客，今年Super minipla 系列更會改名，準備加價。

+ 8 + 8 + 8

連結：開箱試玩《勇者指令》食玩Minipla FIRE DAGWON 5個理由值得入手

【市況六】美系SHF被玩家離棄

美國孩之寶的超人膠公仔又平又靚，SHF卻又貴又少配件，還要pre order等半年，玩家都齊齊棄坑回歸美系。近排SHF公布了Marvel劇《Falcon & Winter Soldier》主角figure，冬兵本附美國隊長盾，官方出圖不足3日後竟忽然改圖抽盾，定價卻照舊，此舉必令更多人離棄SHF。

👇👇同場睇：7間香港抵買玩具店👇👇

玩具、figure、超合金、高達模型，以下7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

+ 4 + 4 + 4

其他6間推介toy shop介紹：聖誕節買figure/超合金/高達模型邊度抵？7大Toys Shop玩具店推介