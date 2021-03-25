撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-03-25 18:38

【手遊快評師】筆者從小熱衷於推理、逃離密室的遊戲，因此手機下載過不少燒腦的手遊App。今次筆者就為大家進行誠實評價，推介7個自己玩過的心水解謎手遊，當中更有筆者課金付費下載的Game！這些Game都有驚人劇情，燒腦一流！

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按四方面評分：故事情節、畫面吸引度、難度、抵買程度。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

記者手機的遊戲App畫面，以證自己確實有付費買GAME。（手機截圖）

近期不少熱門解謎手遊App都一一重製了，大家都玩了沒？不過這些高質的解謎手遊App都要是付費下載的。既然要付費，當然要夠難、夠燒腦，先可以讓高智商的人玩得滿足吧！各位解謎Game發燒友，想知有哪些付費解謎手遊值得購入？哪些免費推理手遊最有人氣？記者心水推介！必玩7大劇情解謎手遊！【點圖放大】👇👇👇

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NCSOFT 旗下手遊《天堂2M》今（24）日凌晨 0 點正式上市。《天堂2M》自 1 月 8 日開放事前預約起，兩個半月的時間突破 352 萬人次，打破台灣手遊事前預約人數紀錄，遊戲人氣與好評不斷，成為天堂系列IP產品巔峰代表作。

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【馬娘／賽馬娘Pretty Derby／ウマ娘 プリティーダービー】馬娘手機遊戲非常高質，遊玩性高而且畫面精美，不過遊戲中的馬名都是片假名而沒有漢字。以下就提供全馬娘的中英文速查，方便與其他馬主們交流：

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