撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-22 14:21

Apple早前推出iOS 14.4.1，以修補WebKit漏洞，不知道各位iPhone用家有沒有更新呢？未升級的朋友就要注意了，YouTube 頻道 iAppleBytes用 7 款 iPhone 來運行 iOS 14.4 系統，以測試電池表現。想不到各代iPhone續航均有下跌，而跌幅最大的竟是這款！

Apple 之前推出的iOS 14.4 系統有一個WebKit瀏覽器引擎的漏洞，可能會導致Web的內容執行惡意代碼。所以Apple推出的iOS 14.4.1全力修補WebKit漏洞！

除了iOS 14.4.1，iAppleBytes過去都做過iOS 14.4、iOS 14.1等等的電量測試。 （YouTube＠iAppleBytes）

過去有不少蘋果用家在更新iOS 後都試過「中伏」，出現電池耗電、充電時間變耐和發熱的問題，所以各位iPhone 用家在升級 iOS前，建議先參考以下測試結果。今次iAppleBytes利用 7 款 iPhone，同時運行iOS 14.4.1系統進行電量測試，發現iPhone 8的電池表現最差，而且只有一款 iPhone可以維持電池水平！其餘的iPhone都有耗電問題，比起 iOS 14.4系統更加食電！大家快點看看，自己的iPhone 有沒有出事？

👇🏻👇🏻👇🏻iOS 14.4.1電量測試結果，邊部無影響？👇🏻👇🏻👇🏻

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如果iPhone用家已經更新了iOS 14.4.1系統，恐怕耗電問題都會加快電池老化！以下有8個技巧，既可以省電又可保養電池，以免加大電池的負擔！

👇🏻👇🏻👇🏻8個iOS省電保養技巧👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：iPhone共享相簿隱藏功能 免費儲100萬張相片 附4個免費雲端推介

如果你沒有購買iCloud服務、或者iCloud容量爆滿，可以用以下增加相片儲存的方法！

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「共享相簿」非常足夠一般使用。使用前記得先看清楚有甚麼限制！

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同場加映：iPhone美化｜主畫面底部Dock欄變透明/貓耳 附23款特效桌布推介

覺得主畫面底部的Dock欄好礙眼？日網Mysterious iPhone Wallpaper最厲害的地方就是他們特製的桌布，切換之後竟然讓Dock 欄變化，轉換成雲彩或者貓耳形狀，有些更切換透明化效果！如果想知怎樣隱藏Dock欄，就要下載網站的特製桌布，然後在iOS設置少少動作！

👇👇👇👇👇將Dock欄變透明/貓耳圖案教學👇👇👇👇👇

以下就有23款推介，大家看看有沒有自己的iPhone型號吧。

👇👇👇👇👇23款桌布推介👇👇👇👇👇

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