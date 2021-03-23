撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-23 15:51

【iOS捷徑】打工仔、學生們平時手機上網瀏覽外國網站時，有無看不明的「鷄腸」呢？用翻譯App譯做中文，就要逐個英文生字複製，步驟繁複真是超級麻煩！iPhone用家只要用iOS捷徑，即可一鍵網站翻譯，外語變中文，輕鬆睇明日文韓文啦！

iPhone用家只要善用iOS捷徑，以後用Safari或者Google上網，就可以即時翻譯。在此之前，大家先要取得網頁翻譯捷徑腳本，請點撃「網頁翻譯腳本」然後跟隨以下步驟。

👇🏻iPhone網頁即時翻譯4步輕鬆完成！【點圖放大睇】👇🏻

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其實iOS 14更新後，連充電時的提示聲都可以隨意自訂！只要準備好你想要聽的天竺鼠車車叫聲，跟著下面的步驟在「捷徑」APP中加入動作指令，3分鐘就可以完成。日後每當為電話充電時，就會發出「PUI PUI」的可愛聲音，為電話充電時順便也為自己充電！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻【點圖放大睇】充電提示音轉天竺鼠車車叫聲教學👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：iOS14.5｜Siri聽歌一鍵開Spotify iPhone轉預設音樂播放App教學

更新 iOS 14.5 後，終於都可以更改預設音樂播放的程式，叫 Siri 播歌時，不會再局限使用 Apple Music。

👇👇iOS 14.5 更改預設音樂播放程式教學 5步設定Siri用Spotify搵歌播歌👇👇

想知更多內容？即睇全文：iOS14.5｜Siri聽歌一鍵開Spotify iPhone轉預設音樂播放App教學

市面上眾多個播歌 App 如 Spotify﹑Apple Music﹑YouTube Music 等，都有各自可取的地方和用戶群，但如果呼叫 Siri 播歌時，原先預設使用 Apple Music 尋找和播放，局限了用家想使用這功能，就要訂閱 Apple Music。特別是正使用 HomePod 和 HomePod mini 的用家，透過 Siri 播歌的機會就更多，iOS 14.5 的新功能就更便利。

相關圖輯：在一般情況下，各位用戶的 iPhone 都只會接收到 iOS 系統的正式版本更新；如果想要「嘗鮮」、為手機裝上測試版本的話，就首先要用以下步驟加入 Apple 的用戶測試計畫👇👇👇

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同場加映：鬼滅之刃劇場版入場前必學 教你iOS14自訂炎柱主題、美化iPhone

iPhone更新為iOS 14後，只要編輯主畫面加入美美的Widget小工具，就能輕易美化變成鬼滅之刃主題。記者今次試用炎柱圖片，設定為主畫面及鎖定畫面的桌布。有試過編輯主畫面的朋友，或許曾經遇到這些問題，例如移動Apps位置到另一頁面的時候，就會令其他Apps排版移位，之後整個排版都會很凌亂。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻必學3招主畫面排版秘技【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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想要一個鬼滅主畫面，不在乎是更改一下Apps圖標變成鬼殺隊人物，製作一個禰豆子時鐘、鬼滅之刃人物併圖Widget等等。不過要用哪些Apps，而且要怎樣的步驟先可以完美展示鬼滅之刃的精髓？

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻7個Widget App鬼滅主畫面【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：鬼滅之刃劇場版入場前必學 教你iOS14自訂炎柱主題、美化iPhone

同場加映：iOS 14必學自訂充電音效 iPhone叉電即播甜蜜錄音女生可宣示主權

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻個性化充電提示聲教學【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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想知更多內容？即睇全文：iOS 14必學自訂充電音效 iPhone叉電即播甜蜜錄音女生可宣示主權