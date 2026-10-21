《電馭叛客：邊緣行者 2》全10集上架！小島秀夫現身夜城驚喜客串

由 CD PROJEKT RED（CDPR）與日本知名動畫公司TRIGGER（扳機社）聯手打造的《電馭叛客：邊緣行者 2》（Cyberpunk: Edgerunners 2）於20日正式登上Netflix。



而就在開播前夕，官方又宣布了一項驚喜消息，那就是知名遊戲製作人、小島工作室（Kojima Productions）創辦人小島秀夫確定將在本作中客串登場！

官方宣布了一項驚喜消息，那就是知名遊戲製作人、小島工作室創辦人小島秀夫確定將在本作中客串登場。（X@CDPRJP）

小島秀夫再度化身「大島秀吉」 從遊戲跨足動畫！

《電馭叛客 2077》紺碧廣場那位知名的幻舞（超夢）製作人，即將再次現身夜城！

根據CDPR日本官方X公告，小島秀夫將在《電馭叛客：邊緣行者 2》中飾演「大島秀吉」，這個名字對曾經遊玩《電馭叛客 2077》的玩家來說並不陌生。

小島秀夫早在2020年推出的《電馭叛客 2077》中，就曾以自己的外貌及聲音客串這名NPC。玩家可以在主線任務「竊案」期間，於紺碧廣場飯店的酒吧找到他，遊戲中的大島秀吉是一位知名的「幻舞」製作人。

小島秀夫早在2020年推出的《電馭叛客 2077》中，就曾以自己的外貌及聲音客串這名NPC。（《Cyberpunk 2077》截圖）

而他在遊戲中的對話，也圍繞著如何透過幻舞創造更深刻的情感體驗，與小島秀夫本人擅長的敘事風格不謀而合。

《電馭叛客：邊緣行者 2》明日正式開播！

《電馭叛客：邊緣行者 2》是繼2022年大獲好評的《電馭叛客：邊緣行者》後，再度由CDPR與扳機社攜手打造的全新動畫作品。

本作並非大衛與露西故事的直接延續，而是一部全新角色、全新劇情的獨立作品，全劇共10集，並由曾參與前作製作的五十嵐海接任導演。

《電馭叛客：邊緣行者 2》將於2026年10月20日在Netflix獨家上線。

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