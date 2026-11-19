《GTA 6》鎖30FPS有得救！《GTA 6》於今日（11月19日）正式發售，但PS5、Xbox及NS2主機版均鎖定在30 FPS運行。玩家現可透過開源開發者Likely7釋出的免費Windows軟件Veyra-NRVideo，配合HDMI 2.1擷取卡將主機畫面串流至電腦，利用顯示卡AI補幀技術將幀率最高推升至240 FPS。本文整合官方指引與實測數據，詳解由硬件接駁到軟件調校的完整操作步驟。



免費補幀軟件設定。（Veyra-NRVideo）

《GTA 6》主機版鎖30 FPS，如何透過Veyra提升至240 FPS？

該工具運作原理類似Steam熱門補幀軟件「小黃鴨」（Lossless Scaling），透過電腦顯示卡對擷取畫面進行即時超解像度及補幀運算。操作前須備妥：支援完整頻寬HDMI 2.1的擷取盒、HDMI 2.1線材、具備高效能顯示卡的電腦及高更新率螢幕。

第一步：主機端設定與硬件接駁

進入PS5或Xbox系統設定，務必手動關閉「高頻寬數碼內容保護」（HDCP），否則擷取盒將無法讀取訊號；同時將輸出解像度固定在1080p、2K或4K（須與螢幕及擷取盒規格完全一致）。接線時，擷取盒必須插在電腦主機板後方的高速USB 3.2接口，避免傳輸頻寬不足導致畫面窒格。

第二步：下載軟件與串流參數設定

前往Veyra-NRVideo官方發布頁面，按顯示卡品牌下載最新的v2.1.9免安裝版（NVIDIA用家選NVIDIA-win64-portable.zip，AMD用家選AMD-win64-portable.zip）。解壓縮至新資料夾後（必須為英文路徑），雙擊執行veyra_qml_ui.exe。

開啟程式並選擇「擷取卡」，在「影片輸入裝置」選取你的擷取盒；輸入解像度須設為與主機輸出相同，自訂解像度則無須調整。

輸入FPS建議先設為30或60以配合主機輸出，像素格式一般選擇NV12，音訊輸入同樣指向擷取盒，最後點擊連接。若無法顯示畫面，請檢查「主機、螢幕、擷取盒、軟件設定」四方解像度是否統一。

PS5、Xbox串流方法：

+ 8

擷取卡方法：

在Veyra軟件中打開「擷取卡」，並在「視頻輸入設備」中選擇用家的擷取卡型號。

隨後選擇相對應的解像度即可。

幀率建議採集60幀。

第三步：開啟AI補幀與倍率調校

串流成功後，按下鍵盤Home鍵（全螢幕下可快速呼出選單），切換至補幀分頁並開啟功能。RTX 30系列以上顯示卡建議優先選用NVIDIA VFG，若不穩定可改用DLSS（支援DLSS 5增強）；AMD顯示卡則選用FSR系列。玩家亦可按需開啟抗鋸齒與HDR還原，並參考下表設定補幀倍率：

目標輸出幀率 補幀倍率設定 建議顯示卡門檻 (4K 解像度) 實測算力負載參考 60 FPS 2 倍 (2x) RTX 3060 / RX 6700 XT 以上 中低負載 (約 15%-20%) 120 FPS 4 倍 (4x) RTX 4070 Ti / RX 7900 XT 以上 中高負載 (約 30%-40%) 240 FPS 8 倍 (8x) RTX 5090 旗艦級顯示卡 極高負載 (約 53% GPU 佔用)

此方案能帶來近10倍的視覺流暢度躍升，但本質上屬於「畫面後製運算」，並未改變主機內部渲染幀率，因此存在兩大物理副作用：

第一，駕駛跑車高速移動時，車身邊緣或背景容易出現AI預測失準造成的「毛邊」或殘影，倍率越高越明顯。

第二，訊號經雙重處理會產生數十毫秒的輸入延遲（Input Lag）。由於《GTA 6》首發以單人劇情體驗為主，對毫秒級反應要求不如競技射擊遊戲嚴苛，玩家可按操作手感在4倍與8倍之間取得最佳平衡。

資料來源：Veyra-NRVideo

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

