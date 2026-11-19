GTA 6攻略｜《GTA 6》開局第一章主線會叫大家去監獄接Lucia回家，其實，Jason的舊屋有4處可以動手維修的地方，只要趕在接Lucia出獄前修好全屋，她第一次回家時會留意到Jason的心思，兩人的初始關係值亦會較高。接了她出獄才回頭，餘下的維修便無法在同一進度補做。



收到Lucia第二通電話前，還趕得及修屋

第一章完成「Feng Shui」後，Lucia會致電Jason，告訴他自己即將獲釋。這時即使地圖已標出Hamlet監獄，玩家仍有時間回家維修。最穩妥的做法，是趁等候Lucia第二次來電期間修好全屋，然後才開車去接她。以下按住家附近的地標走一圈，靠近正確位置時，留意畫面上的小油掃圖示。

位置一｜門前樓梯，到車旁找木板

由Jason泊車的位置望向正門，樓梯底旁邊堆着一疊木板。走到木板旁按畫面提示，Jason便會修好梯級，玩家亦可上樓入屋。這是4處之中唯一必須完成才能推進主線的一項。 如果你已經入過屋，就可以直接去找門旁的梯。

位置二｜漏水屋頂，沿正門旁的梯爬上去

上完門前樓梯先留在屋外，正門旁邊另有一把靠牆的梯。沿梯爬上屋頂，再走到鋪有防水布的位置，便會出現修補提示。從地面看不清楚哪裏漏水，上到屋頂認準防水布，就容易找得多。

位置三｜後方露台欄杆，站在健身架旁望回屋邊

落回地面後，繞到屋後放有健身器材的位置。從露台上方可以看到欄杆缺了一截，但要找到互動提示，最好走到深蹲架與梯之間，再轉身面向屋身。站在欄杆缺口旁仍然沒有反應的話，試試這個角度。

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位置四｜睡房牆身，裝好木板還要油牆

最後入屋走到Jason的睡房，找靠牆豎放的大塊木板。按提示把板裝好後，先別離開，接着還有一道油漆工序。至於哪款牆色最討Lucia歡心？選自己喜歡的就可以，顏色不影響她回家時的反應或關係值。

已經接了Lucia，要不要讀舊存檔？

視乎你想補回甚麼。如果想親手完成維修，或看到Lucia回家欣賞修繕成果的一幕，便要返回接她前的存檔。 如果只想提升兩人的感情，則可以繼續玩。錯過維修會令初始關係值較低，但往後仍有其他互動可以改善關係。

另外，若你想在開局便取得較高的關係評級，修屋之餘也值得順道買花、買餸或替Lucia取衣服。完成接人前的全部可選差事後，翌日可在「Jason & Lucia」選單看到 3/4的感情評級。

陳錦洪（Jeff Chan）

《香港01》記者，深耕「數碼生活」及「遊戲動漫」領域，第一手為讀者送上熱門遊戲評測、電競動態與實用科技新知。致力以客觀真實的玩家角度，解構遊戲攻略與數碼潮流，帶領大家走在科技娛樂最前線。

