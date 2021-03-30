撰文：賴浩然
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Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）太刀今集仍是最多人玩，身為「親生仔」的它集合高火力、無敵反擊、高機動於一身。以下便推介一些太刀的使用心得、必用技能；從下位至上位的推介裝備，以及現階段可製成的100%會心+超心裝備：
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