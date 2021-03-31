Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）百龍夜行作為今集新元素，便有風神龍及首領級魔物坐陣。當完成關卡除了可取得魔物素材，更有各階級的「擊退百龍之證」，如果評級高的話就能取得更多。以下就提供百龍夜行取 S Rank 的攻略心得：