撰文：賴浩然
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Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）雷神龍除了是今集最終Boss，也是鍊金術刷護石的提款機，因為其素材的鍊金數值是現階段最高。想瘋狂鍊高階護石而不怕缺素材，以下就提供簡單方便速刷雷神龍方法：
5~10分鐘打完一場雷神龍，用輕弩亦簡單及安定
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