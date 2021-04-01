Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）雷神龍除了是今集最終Boss，也是鍊金術刷護石的提款機，因為其素材的鍊金數值是現階段最高。想瘋狂鍊高階護石而不怕缺素材，以下就提供簡單方便速刷雷神龍方法：