撰文：賴浩然
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Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）今集很多環境生物，而且大部份都有實用功能性，包括持續強化、瞬間強化、獵具生物及陷阱生物。在5個版圖亦有隱藏的希有生物，以下就提供全圖鑑及稀有生物位置：
稀有生物沒有功能性，不過全部拍攝下來會取得勳章
👇MHRise 全環境生物 強化效果/獵具用途/陷阱速查 👇
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👇MHRise 5種稀少生物位置 九尾狐/海蛞蝓坊主/獄炎鳥👇
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