撰文：賴浩然
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【Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）弓配裝／砌裝攻略】弓今集改回傳統的分階段射不同箭，雖然箭雨改成輔助技，但因為有了二連剛射的關係令弓的火力超絕強勁。想砌一套好用的弓手「校服裝」，以下就提供攻略心得：
弓的剛射極強，不過屬性傷害的加成就沒很亮眼，但在1洞有餘力的情況下能幫補一下
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