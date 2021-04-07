【Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）弓配裝／砌裝攻略】弓今集改回傳統的分階段射不同箭，雖然箭雨改成輔助技，但因為有了二連剛射的關係令弓的火力超絕強勁。想砌一套好用的弓手「校服裝」，以下就提供攻略心得：