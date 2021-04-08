Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）狩獵笛今集大幅進化變得超易玩，有火力之餘各種演奏效果亦很實用。因為只需按兩下便有音色效果，只要將回復音色配上適當技能，很容易便能化身超耐打的不吃藥及打不死回復流笛，以下同大家推介：