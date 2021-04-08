撰文：賴浩然
最後更新日期：
Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）狩獵笛今集大幅進化變得超易玩，有火力之餘各種演奏效果亦很實用。因為只需按兩下便有音色效果，只要將回復音色配上適當技能，很容易便能化身超耐打的不吃藥及打不死回復流笛，以下同大家推介：
狩獵笛的配裝較自由，筆者個人就推薦超回復玩法，勝在輕鬆無腦又安全
👇MHRise 狩獵笛配裝/砌裝攻略 必用技能👇
+19
+19
+19
👇Monster Hunter Rise 狩獵笛 快速上手重點心得👇
+5
+5
+5
詳細文章：MHRise攻略｜狩獵笛快速上手教學 無敵演奏、氣焰旋律、連技心得
👇MHRise 全武器交換技入手方法 更換櫻花氣刃斬👇
+8
+8
+8
詳細文章：MHRise攻略｜全武器交換技取得方法 換更高火力/機動力實用蟲技
👇MHRise 交易船追加潛水艇 船艇牡蠣等特產品位置👇
+18
+18
+18
詳細文章：MHRise 攻略｜交易船追加潛水艇量產蜂蜜/蟲 船艇牡蠣特產品位置
👇MHRise 全副營地位置及解法 方便瞬間移動轉區👇
+36
+36
+36
詳細文章：MHRise攻略｜各區副營地位置及支線任務解法 必做超方便瞬間移動
👇Monster Hunter Rise 充能斧快速上手重點教學👇
+9
+9
+9
詳細文章：MHRise攻略｜充能斧快速上手教學 各式超解 反擊全填充 連技心得
👇Monster Hunter Rise 其他武器攻略👇
👇同場加映：見字有聲！嚴選20大遊戲經典金句 👇
+37
+37
+37
詳細文章：三國無雙「敵將is Doctor Lee」最洗腦 20大經典遊戲金句挑戰