撰文：賴浩然
最後更新日期：
【Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）充能斧（盾斧）配裝／砌裝攻略】充能斧今集的超解雖然被削弱，但透過超強勁的蟲技及裝備技能之助，火速已回到一線Top Tier級的武器。現時充能斧就分為電鋸流及防反超解流兩種類別，以下同大家分享一下兩種配裝的砌法及技能解構：
【電鋸流】打法較輕鬆，而且打擊感極爽快，配裝方面也比較上簡單
【防反超解流】技術及裝備需求就較高，火力超高。但不熟悉魔物的話也容易打Miss
👇MHRise 充能斧配裝/砌裝攻略 必用技能（按圖觀看）👇
+26
+26
+26
👇Monster Hunter Rise 充能斧快速上手重點教學👇
+9
+9
+9
詳細文章：MHRise攻略｜充能斧快速上手教學 各式超解 反擊全填充 連技心得
👇MHRise 全武器交換技入手方法 更換櫻花氣刃斬👇
+8
+8
+8
詳細文章：MHRise攻略｜全武器交換技取得方法 換更高火力/機動力實用蟲技
👇MHRise 交易船追加潛水艇 船艇牡蠣等特產品位置👇
+18
+18
+18
詳細文章：MHRise 攻略｜交易船追加潛水艇量產蜂蜜/蟲 船艇牡蠣特產品位置
👇MHRise 全副營地位置及解法 方便瞬間移動轉區👇
+36
+36
+36
詳細文章：MHRise攻略｜各區副營地位置及支線任務解法 必做超方便瞬間移動
👇Monster Hunter Rise 其他武器攻略👇
👇同場加映：見字有聲！嚴選20大遊戲經典金句 👇
+37
+37
+37
詳細文章：三國無雙「敵將is Doctor Lee」最洗腦 20大經典遊戲金句挑戰