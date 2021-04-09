MHRise充能斧配裝攻略｜電鋸流+防反超解流+高速變形　技能詳解

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【Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）充能斧（盾斧）配裝／砌裝攻略】充能斧今集的超解雖然被削弱，但透過超強勁的蟲技及裝備技能之助，火速已回到一線Top Tier級的武器。現時充能斧就分為電鋸流及防反超解流兩種類別，以下同大家分享一下兩種配裝的砌法及技能解構：

【電鋸流】打法較輕鬆，而且打擊感極爽快，配裝方面也比較上簡單

【防反超解流】技術及裝備需求就較高，火力超高。但不熟悉魔物的話也容易打Miss

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