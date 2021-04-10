《進擊的巨人》5大世界觀設定重點解析　帕拉迪島原型竟是這裡？

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-04-10 10:00

《進擊的巨人》自 2009 年 10 月開始連載漫畫，2013 年 4 月開始播放動畫，這部發展歷時近 12 年的作品足以被稱為「跨世代」的神作之一！而這部作品裡面許多世界觀跟劇情設定的典故都不斷備受討論，其中尤其是很多人喜歡拿它跟《聖經》的內容比較……但除了有大量的《聖經》符號之外，《進擊的巨人》也有很多來自其他文化的傳說與歷史的典故，現在我們看看它有哪些與現實相關的驚人設定！

下有劇情雷，請慎入！

1. 關於巨人的由來

我們知道關於《進擊的巨人》中「巨人的由來」是在故事發生的 2,000 年前，殘忍好戰且冷漠自私的「初代弗利茲王」，在征服了「始祖尤米爾」所屬的部落之後，強制把倖存下來的俘虜變為奴隸，並割去他們的舌頭（始祖尤米爾也在其中）。某次因為飼養的豬跑掉了，認為是奴隸們把豬放走了，要求奴隸們自己坦白，否則就每個人再挖去一隻眼睛，藉此脅迫奴隸，最後奴隸們指認了始祖尤米爾，初代弗利茲一方面處罰了始祖尤米爾，另一方面卻也假借要放始祖尤米爾自由，實際上卻把始祖尤米爾當作獵物還挖走了尤米爾的左眼，和手下們玩起狩獵遊戲，然後見到始祖尤米爾初次變成巨人的瞬間。由於始祖尤米爾並沒有反抗或逃跑的念頭，最後仍回歸艾爾迪亞部落，從此受到初代弗利茲王的利用。

由於在科技水平落後的古代，巨人之力是無敵的，因此初代弗利茲王一方面把始祖尤米爾當成戰爭機器，用來消滅包含古代瑪雷在內的強敵，沒有戰爭的時候則命令始祖尤米爾去開墾。鑒於巨人之力極其強大與便利，因此初代弗利茲王便以獎賞的理由，讓始祖尤米爾有「弗利茲」的名號，並為他生孩子，加強對始祖尤米爾的控制。而因為巨人之力，艾爾迪亞佔據了原來瑪雷帝國的土地，從一個小部落，慢慢變成了一個強大國家。

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在一次的事件當中，佯裝投降的敵國士兵在面見初代弗利茲王的時候意圖行刺，擲出了預藏的長矛想殺死初代弗利茲，但遭到始祖尤米爾以人類的肉身擋下，卻也因為傷勢嚴重且在沒有發動巨人之力或是身體已衰弱到極限下的情況下死去。不甘失去巨人之力的初代弗利茲為了繼續保有無敵的巨人之力，於是將始祖尤米爾分屍，並命令他和始祖尤米爾的三位女兒（也就是瑪利亞、羅塞及席納）將母親吃光以繼承巨人之力，最後如願地保有巨人之力。初代弗利茲王希望艾爾迪亞人能永遠透過巨人之力支配世界，在去世前仍對巨人之力與征服世界念念不忘，因此要求三位女兒必須盡量繁衍後代，且務必將自己的巨人之力傳承下去，經歷兩千多年的血脈繁衍擴散，巨人之力最終融入並影響每個艾爾迪亞人……

然而在《聖經》的《以西結書》中曾記載，《聖經》的「第一個巨人族」「拿非利人 Nephilim」是來自天使和人類少女所生的變種，所以《進擊的巨人》中最早的巨人「始祖尤米爾」才同樣以「少女」的形象來設定！但這個少女為什麼要叫作「尤米爾」呢？這就牽扯到了「北歐神話」！

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在北歐神話中，「尤米爾 Ymir」真的就是「初生的巨人，所有巨人的祖先」的名字！根據北歐神話的描述，在《散文埃達》與《詩體埃達》中記載，在金倫加鴻溝邊，霧國尼福爾海姆 Niflheim 和火焰國穆斯貝爾海姆 Muspelheim 的相互交錯引起的巨大煙霧中，混進了埃利伐加爾 Elivagar 的河水，據說其中一條河水有毒。在這樣的環境中，誕生了霜巨人的祖先尤米爾 Ymir。尤米爾死後，他的血導致了一場巨大的洪水淹沒了眾多巨人，只有斯雷德蓋米爾的兒子貝格爾米爾 Bergelmir 生存……

尤米爾死後，奧丁、威利和維三位神祇同時也開始不再滿足於生活在這樣一片黑暗、寒冷和混沌的世界之中了。經過一番計劃後，奧丁、威利和維三位神祇決定利用尤米爾的身體作為材料，建造一個有序的、充滿生機的世界。於是他們把尤米爾的屍體分解後開始創造世界。尤米爾的血液被做成了江河湖海，軀幹被做成了土地，骨頭為山脈，毛髮為樹木，頭蓋骨扣在大地上，被做成了天空，腦髓為雲，眉毛被做成一道堅固的牆壁包圍了整個世界，用來阻擋冰霜巨人的入侵。奧丁取出火之國穆斯貝爾海姆的火焰，製作了太陽、月亮和星星，讓世間有了光。尤米爾的屍體上長出了許多蛆蟲，這些蛆蟲被諸神賦予了靈性，變成了精靈族，其中向光一面的蛆蟲變成了光明精靈，背光一面的蛆蟲變成了黑暗精靈。尤米爾的心臟中又生長出了世界之樹，這棵樹把新誕生的世界和早已存在的霧之國尼福爾海姆、火之國穆斯貝爾海姆連接起來，形成了當今的九大世界……

2. 九大巨人之力

《進擊的巨人》中，在尤米爾死後由她的女兒分食其屍體，轉而繼承巨人之力，之後巨人之力最終融入並影響每個艾爾迪亞人，並且主要衍生出「九大巨人」，分別為：

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「始祖巨人」（始祖の巨人）：擁有能夠操控全巨人化後的艾爾迪亞人（「進擊的巨人」除外），以及用意念傳輸自己思想給所有的艾爾迪亞人的能力。依繼承者各體的不同，巨人化後也會有所不同體型。

「進擊的巨人」（進撃の巨人）：身高為 15 公尺。該巨人不管在哪個時代都會為了自由而不斷前進，為了自由而戰，是個正好符合艾連個性的巨人之力。擁有讓持有者看見未來繼承者記憶的能力。

「超大型巨人」（超大型巨人）：身高為 60 公尺。外表沒有皮膚覆蓋，因體型巨大所以動作相當遲緩。可以藉由燃燒肌肉組織來排放超高溫的蒸氣，使得立體機動裝置無法發揮作用，並灼傷甚至殺死敵人，也能利用變身時產生的能量引起大範圍的爆炸。

「盔甲巨人」（鎧の巨人）：身高為 15 公尺。全身多處覆蓋了硬質化的組織，如同穿了盔甲一樣。再生能力非常的差，遭到破壞的部位必須花費極長的時間才能修復，能夠將精神傳輸至巨人體內，因此即便破壞後頸也不一定能將其殺死。

「女巨人」（女型の巨人）：身高為 14 公尺。與其他巨人相比多了女性的乳房。具有高機動力以及持續力，能夠短暫硬質化局部部位，硬度極高擁有特殊能力「吼叫」，能夠吸引巨人啃食自己。

「野獸巨人」（獣の巨人）：身高為 17 公尺。吉克葉卡的野獸巨人型態具有及全身覆蓋長毛，有如猴子般的外型，有語言能力。事實上歷代的野獸巨人擁有不同的外觀，從飛禽走獸、各類爬蟲甚至已滅絕的古代生物皆有。

「車力巨人」（車力の巨人）：身高為 8 公尺，利用四支手腳在地上爬行，被艾爾文稱為「四腳步行型巨人」。具有語言能力，有著過人的持續力，可長時間（可長達兩個月）不變回人類。背上可背負大量補給物資亦可裝備武器。

「顎巨人」（顎の巨人）：身高為 7 公尺，體型小但動作靈敏，臉部皮膚與指甲、指背部分覆蓋了硬質化，可以抵擋子彈砲火攻擊，同時也具備有強大的殺傷力。使用銳利的爪和下顎當作武器，其銳利程度高於硬質化能力，是目前已知唯一可以破壞水晶化的巨人。

「戰槌巨人」（戦鎚の巨人）：身高為 15 公尺，能夠利用硬質化能力製作出骨頭類的物質，也可製造出硬質化的水晶物質，可任意操控形狀，可以製造出地刺以及戰錘，或是任何想像的到的物品（如十字弓、鞭子、長槍等），殺傷力非常強大，曾一擊就將硬質化之後的進擊巨人錘爛。具有語言能力，與其他巨人不同，本體不需在巨人的後頸，而是可以躲藏於安全地方並使用水晶化保護本體，再透過經由水晶外部，以神經連結的方式操作巨人。

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在所有巨人中，只有「九大巨人」具有智慧及本體的自我儀式，而「九大巨人」之外的巨人則被稱為「純潔巨人」（或稱「無垢巨人」），主要是由巨人化後的艾爾迪亞人的脊隨液製成的「巨人化藥劑」，注射進艾爾迪亞人體內即可巨人化，因注射的多寡決定成型的大小。

最初發明出「巨人化藥劑」的目的是為了「繼承」，因為「九大巨人之力」的持有者只能擁有巨人之力 13 年，之後便會死去（「13 年」同時也是「始祖尤米爾」從得到巨人之力到死去的時間。）「九大巨人之力」的持有者死去後，如果沒有特定的人繼承，那麼該巨人之力會隨機出現在剛誕生的艾爾迪亞人嬰兒身上；而「繼承」的方式就是將指定的「繼承者」注射「巨人化藥劑」，先讓其變成純潔巨人後，再讓其「吃掉傳承者」即可。

但在艾爾迪亞退至帕拉迪島後，掌握巨人之力的瑪雷帝國也會利用「巨人化藥劑」，將艾爾迪亞人變成純潔巨人並當作「武器」投入敵國；又或者是將反抗瑪雷的艾爾迪亞人驅逐至帕拉迪島，並將其變成純潔巨人（這也是「城牆外」一堆純潔巨人的由來……）

而從「第 104 期訓練兵團」的尤米爾（原是瑪雷的艾爾迪亞乞丐，後來被一男子收養並賦予巨人始祖的名字，被一群人當成聖人崇拜，因名字被瑪雷政府視為叛國，於是被注射巨人針劑並丟到帕拉迪島上以純潔巨人的型態流浪，在流浪 60 年後遇到潛入到島上的萊納一行人，因吞食顎力巨人並吸收其能力而從純潔巨人恢復成人類型態）口中得知，在變成純潔巨人狀態下「像是一場不會醒的噩夢」，因此即使變身為純潔巨人失去了形體，但仍具有些許知覺……

3. 「鏡像」世界設定

除了基本的「巨人設定」外，再來就是《進擊的巨人》中對「整個世界」的設定！首先《進擊的巨人》的世界其實就是「現實世界的顛倒」，例如在作品中出現的「世界地圖」，其實就是真實世界「上下左右顛倒」後的結果，所謂的「瑪雷帝國」的領土就是整個「非洲大陸」；而帕拉迪島對稱著「馬達加斯加」；與「瑪雷帝國」真正敵對的「中東聯合國」則包含了現實世界中阿拉伯半島、土耳其、中亞等區域。

而除了世界地圖的顛倒，其實《進擊的巨人》中乍看之下讓人無法理解的文字，其實也不過只是日文「片假名」的顛倒而已，所以其實讀者是可以理解的！

4. 但「帕拉迪島」真的就是「馬達加斯加」嗎？

雖然說按照「鏡像世界」的設定，《進擊的巨人》故事主要舞臺「帕拉迪島」對稱著「馬達加斯加」，但實際上它的地理環境設定另有其島！在作品中，最一開始，小時候的阿爾敏偷了自己爺爺一本描繪關於「牆外世界」的書給艾連和米卡莎看，書中提到了牆外有「火焰的水」、「砂的雪地」、「結冰的大地」，指的其實就是我們所謂的「火山岩漿」、「寒漠」、「冰川」等自然景觀。

另外，在調查兵團第一次遇到吉克所變成的「猿型」獸之巨人時，除了來自瑪雷（島外世界）的間諜知道那是「猿」之外，其餘帕拉迪島的原生人都只稱其為「野獸」，可見帕拉迪島人並沒有見過猴子（即帕拉迪島上沒有猴子！）

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最後我們在討論《進擊的巨人》的《聖經》符號時，也提到了「牆之國」是建立在一個大型的「臺地」上！綜合以上所有的線索，在我們現實世界中，符合「擁有大型臺地地形，有火山、寒漠、冰川，原生物種中沒有猴子」等條件的「島嶼」那就只有「冰島」了！（甚至在人類將其他哺乳類動物引進冰島之前，冰島上只有北極狐一種哺乳類動物存在而已。）

換言之，「帕拉迪島」的設定就是一座「跟馬達加斯加一樣大的冰島」，而馬達加斯加島作為「世界第四大島」（587,713 平方公里），其面積相當於 16 個台灣（36,201 平方公里）那麼大！雖然從漫畫或動畫鳥瞰畫面看上去，「城牆內」的世界並不大，但實際上其圈起來的腹地可能也相當於、或原比台灣要來得大！

5. 真實世界的文化影射

講完地形設定，最後我們講「文化」上的設定！最初艾爾迪亞從一個小部落，因為巨人之力而變成了強大的帝國，最後甚至打敗古代大國「瑪雷」，最後瑪雷反擊復國成功。除了「艾爾迪亞帝國」跟「瑪雷帝國」外，在《進擊的巨人》故事的世界中還有「中東聯合國」跟「希茲爾國」等國家，而這些國家都有影射真實歷史中的一些存在。

「艾爾迪亞帝國」的發展無疑就是過去《聖經》裡的「以色列王國」，最早的「瑪雷」是以「古羅馬帝國」為藍本設計，連作品「始祖尤米爾」攻擊古代瑪雷的畫面中，古代瑪雷的士兵服裝也是古羅馬戰士的造型；而在實際的歷史上，古羅馬帝國也是因為君士坦丁一世大帝於 313 年將基督教合法化，並由狄奧西亞一世將基督教定為國教，基督教從而成爲西方世界的主要宗教，但隨後古羅馬帝國卻也因為其他問題逐漸式微……

從「艾爾迪亞帝國」手中重新復國的「瑪雷帝國」則是以「納粹德國」為原型，不僅整體的形式，連瑪雷人對待沒有移居到帕拉迪島的艾爾迪亞人的方式，也跟納粹德國人二戰時對待以色列猶太人的方式如出一徹！

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「中東聯合國」以真實的「鄂圖曼土耳其帝國」為原型，鄂圖曼帝國在第一次世界大戰後就亡國，後來由現在「土耳其共和國」繼承。《進擊的巨人》中的「中東聯合國」是瑪雷的鄰國，十分敵視艾爾迪亞人，因瑪雷的向外擴張而與其交惡。聽聞瑪雷失去超大型巨人和女巨人後為了爭奪半島的自治權而與瑪雷展開 4 年的戰爭。戰爭期間中東聯合屢屢用最新科技挫敗瑪雷軍隊，斯拉巴要塞被瑪雷攻陷和中東聯合艦隊被摧毀後被迫承認戰敗並與瑪雷締結和約，但此戰過後世界各國了解到巨人之力不再無敵而加緊研發科技。中東聯合雖然戰敗，但因其在斯拉巴要塞攻略戰中使用最新科技研發的新式戰艦主炮重創盔甲巨人，受到厭惡瑪雷對外擴張和巨人之力的世界各國大肆報導和稱頌。

「希茲爾國」的原型設計是二戰時期的「大日本帝國」，百年前曾是艾爾迪亞帝國的同盟國，但艾爾迪亞帝國在第 145 代弗利茲王遷都帕拉迪島後，希茲爾國被視為是巨人大戰的戰敗國，國家因此陷入混亂，國勢日漸衰弱。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【重雷】【GQ科普】「帕拉迪島」是馬達加斯加結合冰島？《進擊的巨人》世界觀設定 5 大重點解析】