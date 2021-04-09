撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-09 17:44

Instagram（IG）發展多年，功能越來越多，由最初只用來分享相片，發展到現在新加入的限時動態 Story、摯友名單 Close Friends 功能等等，雖然讓用戶表達自己的渠道更多，但這些工具卻令不少人盲目追逐一些虛無的潮流，甚至形成病態。

試當真《IG朋友》拍出 6 大 Instagram 用戶病態

香港 YouTube 頻道《試當真》最近就上載了兩段名為《IG朋友》的影片，揭示香港 Instagram 用戶的奇怪或病態行，嚴重者可能影響朋友甚至是伴侶之間的關係，以下歸納幾點，各位 IG 用戶看後或會有不少共嗚。👇👇👇

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同場加映：連登票選 YouTube 界女神 10 強逐個介紹

除了ViuTV 有新劇上，連登論壇一向對美女 YouTuber 十分留意，早前就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

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