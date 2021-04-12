【Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）斬斧（劍斧／斬擊斧）配裝／砌裝攻略】純以火力論，斬斧在14種武器之中並非最頂級；但是斬斧集合易上手、高打點、範圍大、不會彈刀等多種優點，不論斷尾爆頭還是站樁輸出都可勝任；再加上今集翔蟲技和屬性解放斬都自帶霸體，可說是沒有死角的武器。以下同大家分享一下兩種配裝的砌法及技能解構。