撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-04-14 19:26

【Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）銃槍配裝／砌裝攻略】銃槍在MH系列中一向是個較獨特的武器，雖然火力不及弓、太刀等王道武器，但就有無視肉質又浪漫的炮擊和龍擊炮；而且有盾牌大大提高生存能力，再加上厚重的機械感，使得銃槍一直都有，以下就送上MHR的銃槍攻略，提供必用技能及配裝範例等。

一直以來銃槍的炮擊分為通常型、擴散型和放射型三種，亦因應這三種不同炮擊衍生出三個流派，分別是Full Burst全爆裂流（通常型）、插射流（擴散型）及蓄力砲擊流（放射型）。不過目前MHR而言全爆裂和蓄力配的效益都不太好，因此現時主要玩擴散插射流，以及因為今集新追加動作而出現的放射龍杭流。

按圖放大MHRise銃槍配裝範例及技能👇👇

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按圖放大銃槍必配技能說明及操作技巧👇👇

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另外一些銃槍的基本技巧（Back step、踏步cancel等）在以前MHW的銃槍攻略已有寫過，在MHR也一樣通用，不知道這些技巧的獵人可參看下文：

【MHW ICEBORNE 攻略】蓄力流銃槍入門：超爽無視肉質砲擊連發

同場加映：MHRise 全武器交換技入手法更換櫻花氣刃斬👇

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詳細文章：MHRise攻略｜全武器交換技取得方法 換更高火力/機動力實用蟲技

同場加映：MHRise 交易船追加潛水艇 特產品位置一覽👇

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詳細文章：MHRise 攻略｜交易船追加潛水艇量產蜂蜜/蟲 船艇牡蠣特產品位置

同場加映：MHRise 全副營地位置及解法👇

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詳細文章：MHRise攻略｜各區副營地位置及支線任務解法 必做超方便瞬間移動

👇Monster Hunter Rise 其他武器攻略👇

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詳細文章：三國無雙「敵將is Doctor Lee」最洗腦 20大經典遊戲金句挑戰