撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-04-15 07:00

《劇場版 幪面超人ZERO-ONE REAL×TIME》及《劇場短編 幪面超人聖刃 不死鳥的劍士與破滅之書》4月15日在香港上映（1張飛睇2套影片），本片因新冠肺炎影響，拖了3個多月才正式上畫，但剛好香港ViuTV就正式開播了《ZERO-ONE》電視版，時機天衣無縫！送上片中5個必定要留意的重點，即睇解拆！

【故事簡介】未來的日本，由「飛電Intelligence」開發的仿生機械人「Humagear」在各行各業工作服務人類，然而神秘恐怖組織「滅亡迅雷.net」卻不甘仿生人被人類奴役，駭入Humagear使其暴走殺人，更引發大爆炸。

《劇場版 幪面超人ZERO-ONE》電視劇照

數年後，「飛電Intelligence」創辦人的孫子「飛天或人」忽然回歸，並成為公司社長，與秘書機械人伊絲（上圖左）、人工智能衛星傑亞衛星以及ZERO-ONE變身器的幫助，變身為幪面超人ZERO-ONE 與「滅亡迅雷.net」決戰：

電影緊接TV版結局，新的敵人幪面超人伊甸忽然出現👇👇

《劇場版 幪面超人ZERO-ONE REAL×TIME》5大必睇位👇👇

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買1送1睇埋《聖刃 短篇電影》👇👇

今次電影以拼影方式，1張飛可以睇兩套戲，除《劇場版 幪面超人ZERO-ONE REAL×TIME》外，另包20分鐘長的《劇場短編 幪面超人聖刃 不死鳥的劍士與破滅之書》，故事講本應已被封印的破滅之書，被謎之不死劍士解封。從破滅之書滿溢而出的黑暗，吞噬了現實世界和奇跡世界，化作虛無而消滅。飛羽真聯同「真理之劍」的成員，與不死劍士決一死戰，阻止世界步向終結。（20分鐘竟有那麼多情節？）

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買戲飛會送1張均贈送「幪面超人大戰GANBARIZING咭」一張！數量有限，先到先得，送完即止！另外4月17／18兩日，多間影院設有「末日倒數特典場」場次，包4張限定卡入場特典（$110），詳情請看連結（Link）

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周庭開槍照？動漫人睇完得啖笑，有請《幪面超人01》女超人刃唯阿／井桁弘惠。

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👇👇同場加映：幪面超人《聖刃》女主川津明日香+６位拉打女神

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