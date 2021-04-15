Switch公布21款獨立遊戲House of the Dead/月風魔傳/忍者龜重製

任天堂Switch近日又有Indie World Showcase發布會，今次除了眾多獨立團體的遊戲之外，還公布一些昔日大廠的經典重製。包括KONAMI的月風魔傳、SEGA的The House of the Dead以及早前公布過的TMNT街機忍者龜。以下就快速介紹共21款獨立遊戲及推出日期：

👇Switch三大經典重製：月風魔傳/House of the Dead/街機忍者龜 👇

👇Switch Indie Showcase全部21款作品👇

👇同場加映：Gundam最強舊人類Top10 賈圖只排第3👇

【Gundam最強非NewType駕駛員】一講高達駕駛員哪個最強，各種開掛級能力沒完沒了。而不靠NewType或強化人間的舊人類才是貨真價實，他們當中哪個最強？最近就有日本投票選出（投票範圍只在UC系列）。