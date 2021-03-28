撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-03-28 06:00

【Gundam最強非NewType駕駛員】一講高達駕駛員哪個最強，各種開掛級能力沒完沒了。而不靠NewType或強化人間的舊人類才是貨真價實，他們當中哪個最強？最近就有日本投票選出（投票範圍只在UC系列）。

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【馬娘／賽馬娘Pretty Derby／ウマ娘 プリティーダービー】馬娘手機遊戲非常高質，遊玩性高而且畫面精美，雖然封鎖了華人地區IP但仍無阻馬迷VPN翻牆遊玩甚至課金。不過遊戲中的馬名都是片假名而沒有漢字，如果沒看動畫的話相信很多馬都不知怎樣，亦有很多角色只是客串難記憶。以下就提供全馬娘的中英文速查，方便與其他馬主們交流：

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