Gundam最強「舊人類」駕駛員Top10　賈圖只排第3　冠軍不是揸高達

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【Gundam最強非NewType駕駛員】一講高達駕駛員哪個最強，各種開掛級能力沒完沒了。而不靠NewType或強化人間的舊人類才是貨真價實，他們當中哪個最強？最近就有日本投票選出（投票範圍只在UC系列）。

👇高達Gundam最強舊人類駕駛員投票排行TOP 10 👇

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👇Gundam機動戰士歷代主角　最強駕駛員TOP10排名👇

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👇最想駕駛Gundam高達機體投票 TOP10排名👇

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