撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-24 01:00

Capcom RetroStation TRON開箱｜早前Capcom授權國外公司TRON推出懷舊遊戲主機「Retro Station TRON」，內置10隻經典遊戲，除了「熱門」的《街霸》系列外，竟然有5款少有移植的《Rockman》遊戲。而且機身較大部，比起之前的NEOGEO Mini或Sega Astro City Mini可玩性更高！新機記者早前入手，立刻開箱看看是否值得機迷入手。

藍色機身，配以特大螢幕的RetroStation TRON，內藏10款經典Capcom遊戲，包括多款《Street Fighter街霸》系列外，竟然更有多款罕見《RockMan》（海外版為《MegaMan》）遊戲，機身設計更似乎是向「Rockman」致敬，十分有趣。究竟真機實物如何？可玩性高嗎？值得機迷入手嗎？《香港01》記者立刻開箱實試。

RetroStation TRON比起其他迷你遊戲機至少大一個碼（林勇攝）

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同場加映：SEGA《櫻花革命》手機遊戲上架不足半年，近日宣傳於將於2021年6月30日停止營運。其實SEGA的短命手遊和錯誤決策比比皆事，一齊來回帶看看。

👇👇Fans 對《櫻花革命》5大不滿（點圖放大）👇👇

入來睇埋Sega 10個失敗決策👉《櫻花革命》手遊收入差半年結業 回顧SEGA短命手遊+10失敗決策

同場加映：《超級機械人大戰》（スーパーロボット大戦）由91年4月20日推出首款Game boy盒帶遊戲後，30年來推動了無數機械人動畫系列，很多新一代年輕機械人動畫迷，都是靠玩《機戰》重新認識70年代老爺作品。

👇👇即睇機戰30年25部最強機體（點圖放大）👇👇

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