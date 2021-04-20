任天堂法務部再出動！起訴Switch破解團隊要求賠償116萬元

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-20 14:00

任天堂出品的Switch隨着上市以來，知名度日漸上升，並且有着很高的吸金能力。除了遊戲業務之外，任天堂還有一個十分「賺錢」的業務，通過各種官司索要賠償，收入一度曾超過遊戲部門。

據海外最新報道：近期，任天堂的法務團隊對駭客團隊Team Xecuter（TX）的頭領Gary Bowser發起訴訟，向其製作和售賣 Switch 主機破解套件的行為進行索賠。

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TX團隊曾多次對Switch進行破解，並推出了以營利為目的的 SX Core、SX Lite和SX Pro破解套件，能夠從硬件上直接對Switch實現破解，玩家僅需自行安裝即可運行TX自制系統，並在該系統中暢玩幾乎任天堂所有的遊戲內容。

TX團隊頭領Gary Bowser在去年秋季就已被捕入獄，任天堂向其提起製作和售賣Switch主機破解套件的起訴，要求其為每個破解套件支付2500美元的賠償。如果任天堂起訴成功，將獲得累計15萬美元（約為116萬元港幣）的賠償款。

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