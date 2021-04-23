撰文：鍾世傑
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《幽遊白書》、伊藤潤二驚嚇系列（《富江》etc...）、《忍者龜》、《捉鬼敢死隊》，潮流搪膠玩具名廠 Unbox Industries 公開一系列2021年下半年度新作，即睇想買邊款！
非常多fans的UNBOX & FRIENDS 推出WAVE 3（Unbox圖片）
呢套伊藤潤二驚嚇系列將會以盲盒形式發售，正宗係「邪膠」。（Unbox圖片）
近20款最新發表搪膠／盲盒作品（點圖放大）
事源Unbox最近搬新office，特別安排一個入伙紀念+新作發布會，只供業界同人參加，送上場內各款新figure的圖片。
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即將發售新盲盒：UNBOX RELIEVO
以浮雕畫形式，與多位artist合作，四方型單色的浮雕畫可貼在牆上，包裝盒亦可摺成相架，將它放在桌面。（13.5美元1隻）
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同場加映：推介盲盒迷必去3間玩具鋪+店長推介新作！（點圖放大）
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詳細搪膠店推介：泡泡瑪特｜盲盒玩具大熱 銅鑼灣/旺角必逛3店 店主推介5大新作
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玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。
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