幽遊白書／富江／忍者龜Unbox　2021下半年搪膠盲盒新作公開

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《幽遊白書》、伊藤潤二驚嚇系列（《富江》etc...）、《忍者龜》、《捉鬼敢死隊》，潮流搪膠玩具名廠 Unbox Industries 公開一系列2021年下半年度新作，即睇想買邊款！

非常多fans的UNBOX & FRIENDS 推出WAVE 3（Unbox圖片）

呢套伊藤潤二驚嚇系列將會以盲盒形式發售，正宗係「邪膠」。（Unbox圖片）

近20款最新發表搪膠／盲盒作品（點圖放大）

事源Unbox最近搬新office，特別安排一個入伙紀念+新作發布會，只供業界同人參加，送上場內各款新figure的圖片。

+29
+29
+29

即將發售新盲盒：UNBOX RELIEVO

以浮雕畫形式，與多位artist合作，四方型單色的浮雕畫可貼在牆上，包裝盒亦可摺成相架，將它放在桌面。（13.5美元1隻）

+7
+7
+7

訂購連結

同場加映：暑假新高達｜30款模型新作檢閱👇

+125
+125
+125

想睇埋8月、9月新模型？請點擊：暑假新高達｜30款模型新作檢閱　RG Hi-Nu Gundam/夜鶯/FRS阿極陀

同場加映：推介盲盒迷必去3間玩具鋪+店長推介新作！（點圖放大）

+26
+26
+26

詳細搪膠店推介：泡泡瑪特｜盲盒玩具大熱　銅鑼灣/旺角必逛3店　店主推介5大新作

👇👇同場睇：7間香港抵買玩具店👇👇

玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

+3
+3
+3

其他6間推介toy shop，請點擊連結：聖誕節買figure/超合金/高達模型邊度抵？7大Toys Shop玩具店推介

👇👇同場睇：8間開源道廠廈區玩具店／玩具倉👇👇

+30
+30
+30

全8間觀塘推介toy shop，請點擊連結：買高達/超合金/Tomica　觀塘8間玩具店/開倉推介

《進擊的巨人》中國粉絲為艾連同志辦追悼會　穿隊服吹啲打設祭壇
機戰30周年｜25部戰力逆天最強機體　真三一／大贊卡未算最好用？
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。