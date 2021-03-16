撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-16 18:42

盲盒玩具近年在內地大熱，市場市值超過25億元人民幣，網上二手交易成交者眾，當中的龍頭泡泡瑪特 Pop Mart 去年12月在香港上市（9992）。 究竟盲盒有何魔力，吸引大人細路齊齊抽？香港除了去Pop Mart自家專門店，究竟可以在哪裡抽到款式最多的盲盒公仔？即推介3大店鋪！

Jackie Lok的AMAZ By Lokianno不只賣泡泡瑪特公仔，還有很多友好品牌的盲盒賣。（鍾世傑 攝）

甚麼是盲盒玩具？👇👇

馬上聽聽銅鑼灣新玩具店AMAZ By Lokianno的貨品圖輯，睇睇有咩買！ 店長Jackie Lok更會講解近年盲盒熱潮起源：（點圖放大）

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開鋪原因同盲盒有關？👇👇

AMAZ By Lokianno 將於3月22日正式開張，鋪頭一邊賣搪膠及盲盒玩具，另一邊是exhibition space，頭炮會是王菀之的展覽。店主Jackie Lok跟記者說，ToySoul現時因疫情影響，已暫停了一年，但 AMAZ By Lokianno 並不完全因為「冇展開要搵錢」而起行：「其實個動機有少少同盲盒玩具有關，ToySoul 主力賣搪膠，數量不多且需要artist到場加溫，好難維持一間實體鋪，但盲盒款式多、單價平，反而有得玩。」

有種使命．育成玩家👇👇

Artist搪膠產量少炒價高昂，盲盒冒起幫助了設計師玩具圈子降低門鑑，比如Kenny Wong的Molly本來要過千一隻，PopMart為她生產了盲盒公仔，令更多人負擔得起：「我覺得Pop Mart 盲盒平得來上色靚、造型變化多，而且好識揀地方擺Display，去Log on、落旺角都會見到不同主題既盲盒，仲甚至搞埋自動售賣機，吸引到不同層面的人買，我親眼見住幾個學生妹一齊爆盒，當樂趣不只搏抽隱藏版。」

Jackie就是看到盲盒玩具有助ToySoul廣闊客路，希望新鋪可育成更多玩具迷，將來一齊入ToySoul玩。

Pop Mart盲盒售賣機吸引女玩家駐足，Jackie看中盲盒可令artist toys普及化，決定開鋪。（資料圖片）

推介盲盒迷必去3間玩具鋪+店長推介新作！（點圖放大）

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同場加映：AMAZ By Lokianno不只賣盲盒（點圖放大）

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抽盲盒等如賭博？Jackie咁睇：

盲盒最令人著迷的是產量較少的限定款，比如Molly西遊記金色版，出現機率僅為1/720（即出貨720隻才會混入1隻），很多市民花上大錢去追，甚至有人會以「端箱」方式，花上幾千元購買原箱（裡面約有144個盲盒），只為買到隱藏款。

泡泡瑪特盲盒網上炒價旺盛（點圖放大）：

Jackie表示做任何事都應量力而為，不同意抽盲盒是一場賭博；抽盲盒目的只為抽中抽隱藏版、拿去炒賣，這是一種誤解：「賭錢可能贏大錢、可能輸清光，玩手遊或會抽中威力弱的角色或卡牌，但買盲盒玩具完全不同，你一定會得到一隻公仔，全都是設計師的心血結晶，上色設計都好講究，每隻都有其價值。」

他更表示，將來會在ToySoul展搞Trading區，玩家只交換不買賣，令玩具業更健康。

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