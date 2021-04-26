撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-26 13:46

由光榮特庫摩正版授權《三國志．戰略版》，近期成為SLG 手機遊戲的大熱之作，港台各伺服器都已經在 S2 賽季戰得如火如荼的同時，S1 鬥快攻佔洛陽的「千萬獎金同盟爭霸戰」也在星期日（4 月 25 日）頒獎完畢。第一季「千萬獎金同盟爭霸賽頒獎盛典活動」盛況，玩家可以在 5 月 1 日19:00 在官方 YouTube 頻道回顧，玩家亦可以透過頒獎活動，看到過去或未來的對手。

（官方圖片）

巨資打造頒獎盛典

《三國志・戰略版》日前已公布「千萬獎金同盟爭霸賽」得主名單，並緊密籌畫頒獎盛會，官方表示，「我們相信這絕對是史上最有沉浸感的頒獎典禮，將會讓獲獎的同盟代表感到非常難忘！」活動現場將以環景巨型LED打造，加上地面投射螢幕的延伸舞台，搭配聲光效果與大氣勢的遊戲動畫呈現，沉浸感十足。同盟辛苦組織盟友開山劈石，不單止要直取洛陽霸業，更要和其他伺服器挑戰攻佔速度，官方安排的頒獎盛典，絕對可以讓獲獎代表感受到《三國志・戰略版》有膽有謀的真實體驗！

（官方圖片）

十大同盟聚首

贏得「千萬獎金同盟爭霸賽」最高榮耀的十個同盟的盟主，官方更會特別針對個人形象，個別繪製形象插畫，象徵 S1 最頂尖的十位霸業共主。對玩家來說，這是難以言喻的榮耀。第二名的「錦江龍軒」更是香港盟，香港玩家可在 5 月 1 日在 YouTube 一齊見證亞軍榮譽時刻。

《三國志・戰略版》官方Youtube網址

《三國志・戰略版》官網網址

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