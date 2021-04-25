NieR 尼爾:人工生命｜製作人/總監專訪：新作令我再次體驗青春

遊戲動漫
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【NieR Replicant/尼爾:人工生命 ver.1.22】尼爾十周年重出原作的「升級版」，不少忠實Fans及Automata的玩家都很想再「胃痛」一次。《香港01》科技玩物頻道早前就與製作人齋藤陽介及總監伊藤佐樹做了專訪：

製作人齋藤陽介

BUKKORO 董事長兼總監 橫尾太郎

Toylogic 總監伊藤佐樹

👇NieR Replicant 尼爾:人工生命 製作人專訪👇

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是次專訪橫尾太郎因事未能回應，所以關於他個人的問題以及尼爾劇情、去向等問題都無法得到回覆，非常可惜。

👇NieR Replicant 尼爾:人工生命 開局要知的15個心得👇

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👇NieR 尼爾:人工生命 v1.22 玩前必讀12個Q&A👇

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👇NieR Replicant v1.22 推出前直播發布會 8個必知重點👇

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👇尼爾2萬元1：4雕像Deluxe豪華版細節公開👇

《NieR Automata》1:4超精細人手上色模型雕像。最近它就公開極多新相片，每個位都仔細拍下來，一齊看各部份精細靚相：

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仲有60張靚相睇原文：NieR Automata MASTERLINE 1：4雕像　2萬元Deluxe豪華版細節公開

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