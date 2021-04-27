MHRise玩家正打造一千把斬擊斧驗證傳說　Capcom會實現願望嗎？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-27 08:00

在卡普空（Capcom）經典動作遊戲《魔物獵人》系列中，每一位玩家幾乎都有著自己情有獨鍾的武器類型，而在最新推出的《魔物獵人 崛起》(Monster Hunter Rise) 中，一共為玩家們提供了 14 種各具特色的武器，從經典的大劍、太刀、弓箭和雙劍等，到終於獲得了顯著改善的狩獵笛。一般來說，玩家所使用的武器都會隨著進度的推進而不斷升級與強化，到了終盤也會針對狩獵目標的不同而使用不同屬性的武器或裝備。然而，一位玩家最近卻開始大量製造同一把有著特別名稱的武器－「摺紙斬擊斧【櫻雲】」。

大約在一週之前，Reddit 用戶 The_Walrus_Wrangler 半開玩笑地在《魔物獵人：崛起》討論版上表示應該要有人挑戰製作「1000 把」摺紙斬擊斧，因為卡普空團隊在這把武器的介紹中提到了「收集到 1000 把的時候，便能夠實現心中的願望」，致敬真實世界摺紙鶴的傳說。就在近期的推文中，他表示進度已經到了 420 把。

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由於「摺紙斬擊斧【櫻雲】I」是一把稀有度只有 3 的初期武器，製作所需的素材也相當簡單。除了 8250 z 的費用之外，玩家只需要「火神票券」和「傘鳥的頭冠」各一個，以及「赤甲獸的甲殼」和「金黃色的泥土」各兩個就能打造出一把。其中魔物相關的素材都能直接透過狩獵等方式取得，但火神票券則需完成特定數量的村莊任務才有機會獲得，因此數量也是素材中較為容易不足的一個。

在接受 Gameradar 訪談時，Ceph0rend 表示他在這個挑戰中持續專注在狩獵下位「傘鳥」的村莊任務上，因為一場狩獵只會掉落一個傘鳥頭冠，而平均在完成了五場任務後，他就能從村長手中一次獲得五張火神票券。而在不斷重複狩獵傘鳥的同時，他也同時派出了「隨從隱密隊」前去蒐集赤甲獸以及泥翁龍的相關素材。

究竟到時候卡普空會不會為他實現心願呢？讓我們拭目以待吧。

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