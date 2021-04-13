撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-04-13 18:05

【MHR／MHRise／Monster Hunter Rise／魔物獵人／Switch／攻略】餐券（今集中名為「謹製糰子券」）可大大提高玩家發動餐點技能的機會（幾乎100%），餐點技能可大大提高玩家的能力從而提升狩獵效率，但是一直以來餐券都不容易取得，因此一般玩家都會盡量節省使用。

不過來到MHRise，有個簡單方法可無限快刷謹製糰子券，如是者玩家就每次食貓飯都可用券來確保技能發動，刷龍就更輕鬆。

按圖放大簡單快刷餐券（謹製糰子券）方法👇

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由於刷餐券需要不少神火點數，以下為快刷神火點方法

按圖放大快刷神火點數 4分鐘刷1.2萬點方法👇

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