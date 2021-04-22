撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-22 07:00

《魔物獵人 崛起》發售已近一個月，玩家們大多漸漸開始熟練武器的操作，也有人為了素材不斷找風神龍、雷神龍泡茶。不過有時刷 HR 7 集會所任務，還是有可能會遇到隊友不熟悉出招方式而慘遭「貓車」送回營地，這時如果補品沒帶夠，仍是有挑戰失敗的風險存在。

近期有玩家發現《魔物獵人 崛起》的超 OP 補品，吃了之後能夠以超快的速度持續回復體力，實用性堪稱一絕。它就是 ── 「全熟魚」！！！

雖然全熟魚的道具描述，沒有針對持續回復的功能詳細說明，不過我們來看一下官方網站的說明就很清楚了。

▼▼▼超強「全熟魚」點整？效果如何？▼▼▼

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至於全熟魚該如何製作？只要帶著各式魚類去找艾草並選擇「萬能料理」就能夠做出又香又實用的全熟魚囉～而魚類的獲取方式，可以透過自行釣魚、隨從隱密隊或是交易船來大量取得。

根據網友們的實測，單吃全熟魚的持續回復速度能夠與狩獵笛的音樂效果相提並論。如果是 Main 狩獵笛的獵人們，食用全熟魚搭配狩獵笛（體力持續回復），再喝上活力劑，如此一來持續回復力就能大幅提升。如果搭配廣域化，就能將效果擴及到其他隊友，成為行走補血機啦！

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