Tales of Arise破曉傳奇｜戰鬥系統/發售日/繁中限定　12重點情報

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【Tales of Arise破曉傳奇】等了很久、曾一度延期的Tales of新作終於公布發售日，更一舉公開大量新情報，包括5段新片、Gameplay、新技術開發、Opening製作等。以下就整合12個重點快速看：

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