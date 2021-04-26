撰文：賴浩然
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【Tales of Arise破曉傳奇】等了很久、曾一度延期的Tales of新作終於公布發售日，更一舉公開大量新情報，包括5段新片、Gameplay、新技術開發、Opening製作等。以下就整合12個重點快速看：
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