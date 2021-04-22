NieR 尼爾:人工生命 v1.22｜有新故事？幾耐玩？玩前必讀12個Q&A

遊戲動漫
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【NieR Replicant/尼爾:人工生命 ver.1.22】以悲劇虐心故事、令人胃痛而聞名的尼爾加強版終於要推出。相信不少玩家都是玩完《NieR Automata》後，想了解更多而玩回此首作。以下就提供12個玩前必讀Q&A，等大家快速了解此作：

👇NieR 尼爾:人工生命 v1.22 玩前必讀12個Q&A👇

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👇NieR Replicant v1.22 推出前直播發布會 8個必知重點👇

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詳細文章：尼爾 NieR Replicant 推出前發布會 2B衣裝/追加故事/8個必知重點

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詳細文章：尼爾NieR Replicant初步試玩　戰鬥更爽快　憂鬱劇情忠實重現

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