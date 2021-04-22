撰文：賴浩然
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【NieR Replicant/尼爾:人工生命 ver.1.22】以悲劇虐心故事、令人胃痛而聞名的尼爾加強版終於要推出。相信不少玩家都是玩完《NieR Automata》後，想了解更多而玩回此首作。以下就提供12個玩前必讀Q&A，等大家快速了解此作：
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