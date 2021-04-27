撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-04-27 15:51

【任天堂eShop遊戲減價】Switch日本黃金週除了MHRise大型更新，其eShop亦有舉行減價祭，數百款遊戲特賣包括近期推出的《BRAVELY DEFAULT II》、《薩爾達無雙》等。以下就精選20款值得推薦或抵玩之選，留意是日本eShop所以需切換日本帳號來購買。

日本eShop很多遊戲內置多種語言，不過也有只提供日文的，在購買前先在「對應言語」查看

👇Switch日本eShop減價祭 精選20款抵玩遊戲👇

（優惠期至5月9日止）

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👇Switch Indie Showcase全部21款作品👇

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Play at Home活動後半公布將送出《Horizon Zero Dawn》，而送出的更是遊戲「Complete Edition」完全版，包括The Frozen Wilds DLC、額外服飾和武器包、數碼畫冊和PS4主題等額外內容。

免費拎Game，唔好執輸

最重要的是毋須PS Plus會員亦可免費領取，只要使用PS4或PS5主機上線領取免費遊戲加入到自己的收藏後就可永久保留，想玩時再隨時下載到主機遊玩。免費期間到5月14日為止，不要錯過。

按圖另外9隻Play at Home免費送贈遊戲👇👇

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