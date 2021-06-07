網民選《高達》紅彗星馬沙最型專用MS Top10　冠軍機體竟不是紅色

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《機動戰士高達》中的角色紅彗星馬沙一向人氣高企，他的專用機動戰士（MS）九成九都塗上搶眼「呃like」的鮮紅色。最近有日本網民發起網上投票，選出10款最有型「馬沙專用MS」，冠軍竟然不是紅色機體！

紅色、三倍速！馬沙MS就是型的代名稱

《高達》片集以「軍事寫實」為賣點，正常軍事兵器都會塗上低調顏色，甚至用保護色，以免成為戰場上的箭靶。但馬沙專用的機動戰士，卻選擇最惹人注目的紅色，又有一句「紅色、三倍速！」口號，號稱機體速度比一般綠色的卒仔機快3倍，機身之所以搶眼，目標原來是刻意吸引敵軍，為手下減輕被擊中的機會，真是型到爆！

👇👇10部最型馬沙專用機動戰士名單（點圖放大）👇👇

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如果你媽咪生得你好似馬沙咁有型，根本上揸部鏟泥車都會型！如果唔靚仔，送部沙煞比給你駕駛，都會覺得娘。

駛架剷泥車過嚟呢邊

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