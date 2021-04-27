撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-04-27 07:00

【沙田3000呎玩具開倉】沙田已經沒有UA戲院，本地品牌UML環球模型都早已結業。沙田友想買玩具，選擇實在不多。但原來東鐵沙田站近排開了一家3000呎樓上玩具倉，有高達模型、BANDAI超合金、LEGO模型，即睇必買筍貨。

（鍾世傑 攝）

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這家鋪叫Sweety Magic，10幾年前在兆萬賣「大眼仔」Color Con起家，仲賣過化妝品，近年轉戰LEGO市場，這家新店還有TOMY、BANDAI的貨品賣，位置亦方便，樓下還有food court，有電梯直上，最適合一家大細上去掃貨，老豆媽咪囝囝囡囡一齊有收穫。

【即睇現場必買筍貨】

日系Figure模型（點圖放大）👇👇👇

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LEGO積木類（點圖放大）👇👇👇

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小朋友最愛車仔類（點圖放大）👇👇👇

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Sweetymagic 期間限定店

日期：由即日起至2021年5月15日 營業時間：星期一至日每日中午12時至晚上 8時 地址： 沙田連城廣場4樓401舖

同場加映：沙田區其他3間玩具店（點圖放大）

去完玩具倉，其實沙田還有其他3間玩具迷必去鋪頭，仲非常順路。

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玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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