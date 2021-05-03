撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-05-03 19:16

《機動新世紀 高達W HD Remaster》版，全套49集HD修復版，近日於YouTube免費上架！希羅小背心、傻仔五飛、我要殺死你、任務完了、自爆！係時候重溫這部中二到爆，紅足四分一世紀的高達名作啦！

《Gundam Wing》於1995年播出，接棒《街霸》熱以打鬥為主的《G Gundam》，取得空前成功，架構出第一個U.C.宇宙世紀以外的A.C.（After Colony）後宇宙殖民世紀：



故事簡介：故事《高達W》雖然都叫《高達》，但與《0079》及所有續集無關。人類進入後宇宙殖民時代A.C.（After Colony）紀年，第一個宇宙殖民地 L1 完成後百年，地球統一政府開始對漸有獨立意識的宇宙殖民地進行武力鎮壓，經過數十年的動亂時代，時為A.C.195年 4月7日，反對派進行「流星作戰」（Operation Meteor），5部高達秘密降落至地球……

《W高達》魅力何在？5元素HIT足四分一世紀（點圖放大）

《Gundam W》角色／機體介紹：（點圖放大）

還有年輕有型的主角五子、盡現個性的5部高達。你又記得幾多部？上YouTube睇片前，不如睇睇：

+ 12 + 12 + 12

5月仲有兩部舊作重新上架

《MOBILE SUIT GUNDAM WING HD REMASTER》已於「Gundam Info」YouTube Channel 上架。另外，5月Gundam Info還會有2部舊作重新上架！

最後送多3首TWO-MIX超正MV大家欣賞！

Gundam Info YouTube channel （連結）

👉👉 RG Wing Gundam 原創新款飛翼（點圖放大）

RG（Real Grade）是細size、超精密的模型系列，6月最新作Wing Gundam TV版外型如實重現電視版簡潔外型，但雙翼展開後，會有多一重多重結構的新設計，如果不喜歡的話亦可變回原版。另外各式配件亦分量十足，有排砌。

+ 5 + 5 + 5

👉👉 同場睇：7月BANDAI模型出馬沙專用機夜鶯（點圖放大）👇

+ 125 + 125 + 125

👉👉 同場睇：馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱👇👇

+ 24 + 24 + 24

詳細試玩報告：👉高達馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱 可動性高4個理由必入手

👉👉 同場睇：高達網民票選最愛量產機動戰士Top10👇

完全版排名點擊：👉高達GUNDAM網民票選最愛量產機動戰士Top10 自護大勝僅2機非獨眼

👉👉 同場睇：高達Gundam最強舊人類駕駛員投票排行TOP 10 👇

5至1位請點擊原文：👉Gundam最強「舊人類」駕駛員Top10 賈圖只排第3 冠軍不是揸高達