撰文：古戰場逃兵
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【Riot Control Simulator模擬鎮暴】不少RPG遊戲都是反極權，站在「雞蛋」一方，方便去描寫主角以弱小的狀態爭扎求存。但有時亦有例外，來自波蘭的開發室Corpix Games便正開發一款《Riot Control Simulator》（模擬鎮暴），讓玩家站在「高牆」那一邊，以維持治安及做好職責為目標。不過遊戲題材太易令人聯想到香港的情況，也令不少網民留下諷刺性留言。
👇模擬鎮暴Riot Control Simulator 遊戲簡介及網民留言👇
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