撰文： 外鄉人 最後更新日期： 2021-07-13 10:42

【Monster Hunter／魔物獵人／MHRise】魔物獵人系列繼續風靡全球，最新作MHRise銷量告捷已突破700萬；但大家在遊戲中享受狩獵樂趣的時候，又有沒有想過假如現實中真的存在雄火龍、轟龍等Mon Hun魔物，人類又應該如何狩獵牠們呢？

或者不少人都曾在腦中想過這類問題，卻不會太深思下去（畢竟這些魔物現實中不可能存在嘛），但日本就有人想將此假想問題弄個究竟，更請來專家訪問，細談各種魔物的真實狩獵方式。

👇按圖放大看，日本專家分析7種Mon Hun魔物現實狩獵法👇

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