撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-14 08:00

Netflix《浪客劍心最終章 The Final》6月18日全球上架，這部作品屬於由佐藤健主演的《劍心》、改篇自《週刊少年JUMP》同名漫畫的真人電影系列。《The Final》三部曲最終章中的上集(下集《The Beginning》上演日未定)！

歷盡9年長篇系列．女主角已結婚半引退👇🏻👇🏻

這個系列原來已經有9年歷史，有很多知名日本演員參加演出，比如武井咲、蒼井優都先後結了婚，加新加入還有「村姑」有村架純，不知你又是否認得出，這23位《劍心》真人版角色？

真人版《浪客劍心》三部曲共5集電影（第二／三部分上下集），第1集已經是2012年作品，2014年同年推出以最強敵人志志雄真實為對手的第2／3集後，《劍心》真人電影足足等了6年才在2020年公布開拍最後兩集。由於疫情影響，片商決定不會將電影在日本以外地區上映，改由Netflix於全球上架。6月18日Netflix會播出第1集，第4集《The Final》；而上映日未定的《The Beginning》才是第5集，一齊要看齊上下集，才會知道劍心不為人知的過去。（相信到時連2／3集都會上架）

23個真人／動漫《劍心》角色對比．睇你認到幾多個👇🏻👇🏻

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19角色真人／遊戲對照（點圖放大）👇🏻👇🏻

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