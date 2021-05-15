撰文：長濱睡睡
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《機動戰士高達》是科幻戰爭動畫，戰亂中傷亡慘重是很正常的，美女之死帶來的衝擊尤其深刻，所以各代《高達》編劇對筆下的女角絕不留手，幾時都要死女角！單計U.C.宇宙世紀系列，日本網民就選出10大「死得最慘烈女性角色」，當中祖代主角阿寶正一是天煞孤星，足足有4位香消玉殞的美女角色，與他有直接關係！
10位死得最震撼高達女角（點圖放大）
留意今次投演只限U.C.系列，所以例如《GUNDAM SEED DESTINY》史黛娜．露絲或《00》系列的很多悲劇女角，都沒有入圍。另外，今次揀選了10位女角的靚靚Cosplay圖，代替動畫截圖。
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高達模型日本玩家在twitter展示他收藏了20年、共1600隻高達模型！密密麻排隊大合照、有如涉谷過馬路人潮！
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原文：日本高達模型迷20年1600件收藏晒冷 網民：迫如澀谷過馬路人潮
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人稱「肥仔德」的德天使高達Gundam Virtue，00四子最後一部初期高達，其MG模型終於安排在11月發售，全身爆早可分體出中性高達。
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MG 1/100 Gundam Mk-V（鍾世傑 攝）
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同場睇：MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱👇👇
PREMIUM BANDAI HK 官方網店限定 MG 1/100 聖約高達 TESTAMENT GUNDAM ／＄430（鍾世傑 攝）
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原文：MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱 PB網店限定多色成型武器齊