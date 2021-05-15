《機動戰士高達》是科幻戰爭動畫，戰亂中傷亡慘重是很正常的，美女之死帶來的衝擊尤其深刻，所以各代《高達》編劇對筆下的女角絕不留手，幾時都要死女角！單計U.C.宇宙世紀系列，日本網民就選出10大「死得最慘烈女性角色」，當中祖代主角阿寶正一是天煞孤星，足足有4位香消玉殞的美女角色，與他有直接關係！