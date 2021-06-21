明日香變炎柱《新福音戰士劇場版：終》填色比試50張網民神作

遊戲動漫
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香香黨留意！《新福音戰士劇場版：終》在日本快將落畫，《EVA》的日本官方twitter，近日就發布了一張女角明日香的填色畫，讓fans發揮創意任意上色。網民在推特以 #シンエヴァぬりえ （新EVA填色）為主題，發起一個填色畫分享活動。

他們當然不會乖乖跟設定上色啦，即使改初號機、綾波色也只是小兒科，有人將明日香變成其他動畫角色，令人拍爛手掌！雖然這個網民發起的比賽沒有名次無獎品，但香港fans都可以參與，好過日日乾等香港幾時上映。

官方網頁有大size的填色紙免費下載，可以直接用電腦加工，或打印出來手繪。👇👇

EVA老豆庵野正在搞《真鹹蛋超人》，有fans將Asuka的緊身改成Ultraman色！好正呀！👇👇

#シンエヴァぬりえ 網民作品（@Halfrice_Oomori）

因為可以下載大Size File，網民將簡單的填色畫改到非常細緻，足夠用來投稿。👇👇

#シンエヴァぬりえ 網民作品（@h0lly1201eva）

50張網民創作「明日香填色畫」（點圖放大）👇👇

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（填色紙下載連結：link

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