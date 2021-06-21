香香黨留意！《新福音戰士劇場版：終》在日本快將落畫，《EVA》的日本官方twitter，近日就發布了一張女角明日香的填色畫，讓fans發揮創意任意上色。網民在推特以 #シンエヴァぬりえ （新EVA填色）為主題，發起一個填色畫分享活動。

他們當然不會乖乖跟設定上色啦，即使改初號機、綾波色也只是小兒科，有人將明日香變成其他動畫角色，令人拍爛手掌！雖然這個網民發起的比賽沒有名次無獎品，但香港fans都可以參與，好過日日乾等香港幾時上映。