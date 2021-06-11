撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-11 11:29

【高達三部曲／馬沙之反擊】Gundam高達新作《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》於日本上映，故事與人物角色都與UC宇宙世紀的主線，以及兩位主角阿寶和馬沙適適相關。Netflix在6月18日將會上架《機動戰士高達》0079元祖系列劇場版三部曲，還有Nu Gundam 大戰 Sazabi的《馬沙之反擊》，適合高達迷邊溫書邊等新作前香港上映。

「機械嘅嘢…」「連老豆都打過我…」「個監視器香咗！」「不一樣！跟渣古不一樣！」金句連連的高達電影，根本是睇圖已經有聲，馬上跟你一起回帶20個經典場面！

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高達之父富野表示《馬沙之反擊》是X到不敢翻看的垃圾？

因為日本6月中上映《高達 閃光之凱薩衛》，其實是富野原作的《馬沙之反擊》正式續集，所以日本方面早前已在大氣電波重播了一次「馬反」。而gundam.INFO就因此訪問了富野對《馬沙之反擊》的回憶，但大神又一家發癲，表示馬反：「是X到唔敢睇的垃圾」。

gundam.info 圖片

暴走富野自批馬反是垃圾（點圖放大）

其實富野仲串了其他作品，全文：高達之父富野大暴走 嘲《馬沙之反擊》無聊 One Piece也中槍？

究竟「馬反」有幾垃圾？真是要自己睇過先知，反正Netflix月費已付，不看白不看，到時一齊見證「馬反」有幾垃圾吧。😆😆😆

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原文：網民選《高達》紅彗星馬沙最型專用MS Top10 冠軍機體竟不是紅色

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