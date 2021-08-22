RX-78高達紅白藍黃一眼認出　15款經典配色　認出動漫人物挑戰

撰文：鍾世傑
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有外國網站分享了一個名為「Otaku Proof Test」的小遊戲，測試網民的「宅民度」，他們抽取知名日本動畫角色的基本造型配色（比如高達的紅白黃藍），轉換成一張幾何圖案畫，加上一句提示，看你單靠顏色能夠認到幾多個動畫角色。

此圖為記者按照Neko Magic的玩法照樣試製，由紅白藍黃的組合，應該不難聯想到是RX-78高達。

15個動漫角色顏色聯想Otaku Proof Test👇

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製作這批極具心思、挑戰眼力「動畫角色幾何圖」的nekomagic.com，原來是一家專賣日本水貨玩具的歐美區網店。

他們做這批圖，除了增加網頁瀏覽旺，原來點擊看答案時，會順勢介紹該角色的figure，吸引你訂購，真是有腦。本文除了轉載他們的設計，記者也自己原創了幾款，大家一齊玩玩，沒有廣告成份。

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台場獨角獸、橫濱步行高達……原來遠在東北青森也有個非官方高達迷朝聖地，有3米高達共12隻巨型機動戰士做地標，全部由77歲的老伯伯自家手作！

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