撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-06-15 15:25

Gundam新作《高達閃光之凱薩衛》（Mobile Suit Gundam: Hathaway）在日本上映5日大收5億2400萬日圓，成為高達電影史上第2賣座作品，大有機會打破1982年《高達III 相逢在宇宙》23億日圓高達劇場版作品最高收視紀錄。而日本以外地區將不會在戲院上畫，改在Netflix串流平台全球同步，預料7月初同步上架；本文會送上10個必識要點，助你看清《閃光之凱薩衛》劇情。

此作因為疫情延期超過半年才正式上映，片商為補貼收入及加快外國上映進度，史無前例在散場時馬上可購買電影正片光碟！一些不法上載已經被Sunrise全數刪除，好在水貨光碟已到港、記者已率先收看。電影尤如一套有高達出場的間諜片，不單MS戰鬥場面精彩，電影也以文場鋪陳角色、架構故事舞台，如果事前能對作品背景有多點認識，將能更清晰看懂劇情。

《閃光之凱薩衛》史無前例在散場時馬上可購買電影正片光碟，部份水貨已到港。（Amazon截圖）

《高達閃光之凱薩衛》10大導賞要點（點圖放大）

如果想在《高達閃光之凱薩衛》7月初在香港Netflix上映時睇得更輕鬆，以下提供10個事前導讀要點，當中除官網已經公開的基本設定外，並無劇透成份，可放心收看。

+ 5 + 5 + 5

短評：諜報片劇情．高達空戰超班

主角凱薩衛 在14年毛都未出齊時，親眼在戰場目睹阿寶跟馬沙兩人消失在宇宙中，馬沙為了地球及人類長遠發展，甘心當壞人掉惑星落地球，而阿寶則相信人類的善意，不認同人類能成為神去制裁其他人類，最終事件戲劇性收場，地球保平安。事件後12年凱薩衛目睹聯邦一天比一天腐敗，馬沙、阿寶的死（消失）完無價值，他成為了兩位亡靈的代言人，決定進行世人不能接受的驚天大計，過程中你會看到凱薩衛內心中的痛苦及自相矛盾：明知必定死傷慘重，卻想成為地球的救世者……

《高達閃光之凱薩衛》比過去任何高達作品更成熟，更有戲味。基本成本問題，2D平面畫風未必及得上安彥良和一手好畫，但去到3D多邊型製作的空戰場面，完全是超越了40年來高達作品的水準，明知是科幻，卻又有一份真實感。7月初Netflix上映，不單高達迷必睇，對一般觀眾而言，亦有一定吸引力。

同場睇：《閃光》上架前 先看4部高達電影

Netflix在6月18日將會上架《機動戰士高達》0079元祖系列劇場版三部曲，還有《馬沙之反擊》，適合高達迷邊溫書邊等《閃光之凱薩衛》7月上架。

😍😍Netflix 連環上架高達電影3部曲 回顧18個名場面😍😍

+ 16 + 16 + 16

😍😍馬沙之反擊 5個經典場面😍😍

原文：Netflix｜高達Gundam電影三部曲／馬沙之反擊上架 盤點20+名場面

同場加映：10部最型馬沙專用機動戰士名單（點圖放大）👇👇

+ 6 + 6 + 6

原文：網民選《高達》紅彗星馬沙最型專用MS Top10 冠軍機體竟不是紅色

👉👉 同場睇：7月BANDAI模型出馬沙專用機夜鶯HG（點圖放大）👇

+ 125 + 125 + 125

👉👉 同場睇：馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱👇👇

+ 24 + 24 + 24

詳細試玩報告：👉高達馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱 可動性高4個理由必入手

同場加映：高達GUNDAM網民票選最愛量產機動戰士Top10👇👇

完全版排名點擊：高達GUNDAM網民票選最愛量產機動戰士Top10 自護大勝僅2機非獨眼