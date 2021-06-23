撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-06-23 09:00

在今年E3 2021的任天堂發表會中，有一堆很酷的東西讓人興奮，但是Switch Pro的缺席還是很讓人遺憾。

你不能責怪粉絲會有這種期待，因為在任天堂2021年E3展場上公佈新Switch Pro的可能性，看起來要比公布已經被遺忘19年的 2D《銀河戰士》新作，《密特羅德 生存恐懼》（Metroid Dread）要來得更有可信度。

E3不僅是一年中最大遊戲盛會，而且在展前一個月內，充滿了關於即將發佈的Switch新機相關消息，而且很多看來都很可靠。從彭博社在2021年3月發佈了任天堂計畫在2020年8月生產一台升級的Switch機種後，後續的消息就越來越多，幾乎大家都會相信，任天堂計畫在2021年夏季開始生產Switch Pro，然後在聖誕假期發佈。

然而，正如你現在所知，它並沒有出現在2021年E3活動中。到目前為止，儘管有大量的洩漏，任天堂也沒有對新的Switch的任何計畫作出任何回應。

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任天堂沒有發佈Switch Pro的3個猜測

從種種的跡象來看，任天堂正在製作更新版的Switch，這可以說幾乎是確定的。但是，他們為什麼不在E3發佈？

很難肯定地說，為什麼任天堂沒有利用2021年的E3活動來發表Switch Pro，但下面是外媒kotaku對此的三個猜測▼▼▼

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那麼，Switch Pro到底何時會發表？

不管是哪一種狀況，在遊戲業界，往往計畫隨時會改變。

今年E3來了又走，沒有任何關於Switch Pro的消息。但是這並不意味著我們看到關於Switch Pro的報導都是假的。有時，遊戲公司就是會調整計畫。

但是，在E3上不提及下一代Switch主機這件事，下一次發表的時機，可能要等到今年秋天。而這幾乎等於可以推斷，Switch Pro不會在今年年底前上市。

當年，初代的Switch於2016年10月首次公佈，最終在2017年3月3日上市銷售。而且當時還沒有元件短缺的問題。因此，如果今年秋天宣布的話，應該也要等到2022年的春季才會上市。

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