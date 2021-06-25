手遊《天涯明月刀 M》即將開服！女神陳欣妍X熊仔頭拍微電影宣傳

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

改編自古龍武俠小說《天涯·明月·刀》的手遊《天涯明月刀 M》即將開服，遊戲6月預約人數已突破百萬人，手機版捏臉和戰鬥系統的特色和玩法早前已公開。近日官方更釋出消息，邀請了仙氣女神－陳欣妍，以及 YouTuber 熊仔頭合演宣傳片，陳欣妍更會在片中化生遊樂角色「天香」，和熊仔頭大玩穿越劇情。

👇👇女神陳欣妍化身「天香」首次與熊仔頭合作為《天涯明月刀 M》拍宣傳片　大玩穿越元素（按圖放大睇）👇👇

+3
+3
+3

👇👇《天涯明月刀 M》捏臉／戰鬥系統玩法公開（按圖放大睇）👇👇

+6
+6
+6

事前預約（按此進入）

官方粉絲專頁（按此進入）

同場加映：METAL ROBOT魂Z高達｜炒價$1800日本斷市　開箱分析是否物有所值

METAL ROBOT魂 Z高達 (Ka signature) figure，忽然成市場熱賣品，由訂購價＄1150炒到上$1490亦賣到「品切」，市價平均達＄1600先上，現時店甚至有鋪頭標天價$1800。今次我們來個開箱，看看究竟是否物有所值？

10張圖睇METAL ROBOT魂市況（點圖放大）👇👇👇

+4
+4
+4

想睇埋METAL ROBOT魂Z高達開箱5大分析？即睇：METAL ROBOT魂Z高達｜炒價$1800日本斷市　開箱分析是否物有所值

Switch Pro不在E3發布3大猜測　任天堂鬥氣　令計劃見光死非首次
《Z高達》嘉美尤聲優飛田展男　一句中二病說話　曾冒犯高達之父
《龍珠》撒亞人變金髮　BLM社群指涉種族歧視：日本人想做白人
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。