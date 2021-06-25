撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-25 14:55

改編自古龍武俠小說《天涯·明月·刀》的手遊《天涯明月刀 M》即將開服，遊戲6月預約人數已突破百萬人，手機版捏臉和戰鬥系統的特色和玩法早前已公開。近日官方更釋出消息，邀請了仙氣女神－陳欣妍，以及 YouTuber 熊仔頭合演宣傳片，陳欣妍更會在片中化生遊樂角色「天香」，和熊仔頭大玩穿越劇情。

👇👇女神陳欣妍化身「天香」首次與熊仔頭合作為《天涯明月刀 M》拍宣傳片 大玩穿越元素（按圖放大睇）👇👇

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👇👇《天涯明月刀 M》捏臉／戰鬥系統玩法公開（按圖放大睇）👇👇

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METAL ROBOT魂 Z高達 (Ka signature) figure，忽然成市場熱賣品，由訂購價＄1150炒到上$1490亦賣到「品切」，市價平均達＄1600先上，現時店甚至有鋪頭標天價$1800。今次我們來個開箱，看看究竟是否物有所值？

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