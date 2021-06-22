撰文：長濱睡睡
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我生得聰明得罪你呀？
以上中二病經典對白，來自《Z高達》男主角嘉美尤（飛田展男 配音），他可算高達史上數一數二最憤世嫉俗的高達男主角。數數手指，原來此作都已35周年，雖然萬代及Sunrise並未為《Z》安排紀念活動，但男主角嘉美尤卻登上了日本itmedia網民投票「最強NewType角色」排名第1位，而配音員飛田展男則參與了《高達閃光之凱撒衛》電影宣傳對談訪問，他更自爆當年參與《Z高達》聲優Casting面試時，曾在「高達之神」富野由悠季面前說了極失禮的話！那為何他仍可以擔任《Z高達》主角？
嘉美尤／飛田展男一句說話激嬲神 富野回應顯大將之風
飛田展男在84年成為《Z高達》男主角的配音員，多年來繼續在電影版，以及各款遊戲中聲演嘉美尤，近來gundamchannel YouTube頻道為紀念105萬人subscribe，請到《Z》、《ZZ》、《V》三代主角拍片想當年，再推介新作《閃光之凱薩衛》。
飛田展男究竟講錯咩？（點圖放大）
其實今次經典主角訪問，還包括《ZZ》捷度／矢尾一樹及《V高達》胡索／阪口大助（點圖放大睇內容）
嘉美尤成10大「最強NT角色」排名榜之冠（點圖放大）
甚麼是NT？即是New Type（新類型人），理論是人類移民太空後，未使用90%的大腦容量就會開花，對空間及心靈的感受性會更豐富，人與人之間的溝通不再有隔膜。同時NT亦是戰場上的神兵利器，不單能先讀對手行動，更可使用心靈控制兵器。
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