以上中二病經典對白，來自《Z高達》男主角嘉美尤（飛田展男 配音），他可算高達史上數一數二最憤世嫉俗的高達男主角。數數手指，原來此作都已35周年，雖然萬代及Sunrise並未為《Z》安排紀念活動，但男主角嘉美尤卻登上了日本itmedia網民投票「最強NewType角色」排名第1位，而配音員飛田展男則參與了《高達閃光之凱撒衛》電影宣傳對談訪問，他更自爆當年參與《Z高達》聲優Casting面試時，曾在「高達之神」富野由悠季面前說了極失禮的話！那為何他仍可以擔任《Z高達》主角？