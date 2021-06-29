撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-06-29 17:42

【網民票選：最有趣日本動畫】《鬼滅》、《One Piece》、《巨人》誰最紅？日本最大民調公司MONITORS（モニタス）6月中進行「我覺得最有趣的動畫作品」網上意見調查，總票數達52萬票。原來不只小學雞跟女生喜歡《鬼滅》？60歲阿叔最喜歡哪套日本動畫？來一起看看調查結果吧！

那部動畫能夠成為50萬人選出來的人氣冠軍？

第30位 鋼之鍊金術師

早前被指辱華的荒川弘，其名作《鋼之鍊金術師》剛好進入了頭30位。被連登仔女奉為「神作」，推崇作品中「等價交換」構念。

第29位 全職獵人 Hunter X Hunter

包含少年漫畫格鬥、冒險、能量計算等公式，劇情卻絕不公式，如非原作長期停刊，位置必將更高。

第28位 關於我轉生變成史萊姆這檔事

在一埋粗製濫造的「轉生系」作品中成功跑出，雖然《史萊姆》也有劇情神展開、主角如有神助的小問題，但在角色刻劃、故事鋪陳方面都見水準。

第27位 東京復仇者

近期已在日本年輕人間帶出話題的新作，今年暑假將推出真人版。不過原作已開始有重複又重複死不斷氣的傾向，只怕最終難成大器。

第26位 約定的夢幻島

不談主角「左膠大愛」性格，但如果全人類都相信《約定》這種人性本善的思想，世界必定更和平。此外，本作奇幻而有童話美感的世界觀設定，也值得一看。

第25位至第1位得票及解說（點圖放大）

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10歲男生女生最愛看甚麼動畫？

《少年JUMP》運動系漫畫《排球少年》在10代女生最愛中特別出色，得第3位，fans層非常年輕。至於10代男生則最愛《海賊王》，地位未被《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》等後輩取代。

20歲至70歲男女最愛動畫TOP3

《鬼滅之刃》是一面倒女fans佔多數，由20至50歲年齡層都佔第1位。最意想不到是60歲男性TOP3，第1位竟是這套動畫！難道是陪孫仔孫女睇？

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4個小知識分享

4大現像之1：動漫是日本第4大國寶

動畫貴為日本「國技」，調查當中有1條問題是「日本引以為傲的文化是甚麼」：「日本動漫」以43.2％得到第4位，頭3位是「和食」、「神社佛寺」、「書道／茶道／花道」。

4大現像之2：僅兩部運動漫畫入圍

東奧即將開幕，在一眾運動作品中，未見《足球小將》上榜，籃球神作《男兒當入樽》雖然在總合名次排第10位，但在任何年齡、性別分類中均未打入3甲，而除了《入樽》，30大中只得《排球少年》是運動漫畫，此作原作已完結，但未見有另一後起之秀接班。

4大現像之3：《高達》fans層老化

機械人動畫已式微，30位中只有《EVA》及《高達》，後者排在總合第7位，但從年齡層「分組點票」中，只能在40、50歲男性層中打入3甲，難怪近年BANDAI落成搞《GUNDAM RE:RISE》、《三國創傑傳》等針對低年層的新高達。

4大現像之4：一般大眾比動畫迷更愛《鬼滅》

今次投票選舉，總票數達52萬7627票，男女比例平均，參加者年齡由15至70歲都有，所以口味可能會跟動漫迷的取向不一樣，一些長時間在電視上長篇播放（比如《多啦A夢》、《One Piece》）會比一些只得幾十集的番組更有優勢。因此，《鬼滅》單靠26集動畫和1套電影就排上第1位，絕對有實力。但不知人氣能否長期延續下去。

（原文連結）

同場加映：高達 Gundam 最強NT角色TOP 10排名

+ 7 + 7 + 7

原文連結：高達 Gundam 最強NT角色TOP 10排名 冠軍生得聰明連阿寶都要輸

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留意今次投演只限U.C.系列，所以例如《GUNDAM SEED DESTINY》史黛娜．露絲或《00》系列的很多悲劇女角，都沒有入圍。

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原文連結：高達U.C.系列10位死得最慘烈女性角色 4位與天煞孤星阿寶有關