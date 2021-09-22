《機動戰士高達》U.C.宇宙世紀系列中，有「New Type 新類型人」這個新人類進化概念，真正強大的新類型人NT不單駕駛高達發揮超強戰鬥力，更涉及思想溝通、操控人心等強大能力。日本itmedia網進行了2021最update「最強NT駕駛員TOP10」排名投票，一人一票選出UC系列最強NT角色，阿寶馬沙也輸給他。



10大「最強NT駕駛員」排名榜 ５男５女平分秋色（點圖放大）

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今次投票特點在主題不是最強駕駛員，而是最強NT角色。因為在《高達》中所謂的NT／New Type（新類型人），是一套人類進化理論，當人類開始宇宙殖民生活後，未使用90%的大腦容量就會開花，對空間及心靈的感受性會更深刻，人與人之間的溝通不再存在隔膜，所以榜內有些角色不是靠戰鬥力排名，所以名單人選比較新鮮。



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留意今次投演只限U.C.系列，所以例如《GUNDAM SEED DESTINY》史黛娜．露絲或《00》系列的很多悲劇女角，都沒有入圍。

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